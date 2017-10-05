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    Герасимец назвал преимущества «Локомотива» над «Зенитом»

    Бывший форвард «Зенита» Сергей Герасимец считает, что в текущем розыгрыше чемпионата России у команды из Санкт-Петербурга нет конкурентов. По его словам, у других команд слишком много проблем, которые не позволяют бороться на равных с сине-бело-голубыми.

    – Насколько сейчас необходим перерыв «Зениту»?

    – Сложно сказать – дело тренера анализировать. Не думаю, что для «Зенита» перерыв более важен, чем для других соперников. Команда – в хорошем состоянии, в ней конкуренция. Но нужно стабилизировать состав. Тогда не будет потерь очков. Или они будут минимальные. Мы видим, как ведущие клубы играют одним составом, как в чемпионатах, так и в Лиге чемпионов. Да и нашим болельщикам, видимо, хочется видеть, чтобы наша команда выходила на поле сильнейшим составом.

    – Победа «Локомотива» и ничья «Зенита» привели к тому, что отрыв составляет всего лишь два очка. Как вам турнирная ситуация?

    – Она достаточно неожиданная, потому что, на мой взгляд, «Зенит» имеет тотальное превосходство над всеми командами. «Локомотив», играя в Лиге Европы, в отличие от «Зенита», никакой ротации не проводит. И в воскресенье сыграл блестящий матч, просто вынес «Динамо» – 3:0. Кроме того, в команде играют свои воспитанники, что тоже очень приятно.

    – Конкурентом для команды Манчини железнодорожников можно считать?

    – Безусловно. У этого клуба есть свои преимущества. Во-первых, Семин! Он знает, как побеждать в чемпионате России. Команда достаточно мотивированная, молодая и амбициозная, имеет сбалансированный состав. На подходе Чорлука и Ари – очень сильные футболисты, которые пока не играют. Хотя класс и уровень «Зенита» намного выше. Многое может решиться в очной встрече между этими командами, которая состоится в скором времени.

    – Другие команды способны навязать борьбу за чемпионство?

    – Очень важную победу «Зенит» одержал в Краснодаре. Причем, дело даже не в очках: питерцы на футбольном поле показали сопернику, что ему рано еще претендовать на чемпионство. То же самое надо сделать с «Локомотивом». «Спартак» достаточно далек – слишком много очков растеряно. В ЦСКА есть свои проблемы: много травм, а в последнем туре очередную получил Вернблум. Поэтому думаю, что армейцам будет сложно. На мой взгляд, соперник у «Зенита» только один – он сам. Да и «Локомотиву», по правде говоря, будет сложно.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.10.2017 08:05
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 октября 2017, 20:49

      Сколько уже было таких вот интервью!!!! Все эти "специалисты" как Герасимец несут один и тот же бред, какое то тотальное превосходство Зенита, Краснодару показали, что ему ещё рано петендовать на чемпионство, то же самое надо сделать с «Локомотивом»!!!! Мать Вашу так!!! С Анжи, Динамо, Ростовом, Вы уже показали своё ТОТАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО!!! Я не знаю как закончится матч Зенит - Локомотив, но если есть бог и справедливость на этом свете, то ЛОКО просто обязан порвать этот недоклуб со счетом 3:0!!!! Вот тогда я очень хочу послушать интервью этих горе пророков!!!!

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 5 октября 2017, 20:03

      Как по мне, то Зенит самый большой позор РФПЛ. Сколько лет тратят такие деньги, каких нет ни у одного клуба РФПЛ, а толку ноль. Опять по накупали аргентинцев (на этот раз), а результат могут показать лишь во внутреннем чемпионате. Короче, соотношение выделяемых на команду средств и качества игры,- не сопоставимы.

      -2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 13:19

      Главное преимущество Локо над Зеннитом - это СЁМИН! Герасимец не с улицы, знает что говорит. Это объективно!

      -2
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 октября 2017, 11:45

      Какой б.я локомотив.Эта команда которая на фарте половину матчей (красные, пенальти)вытягивает и сливает тосно и условным амкарам. После зимнего перерыва увидите как они поползут вниз! Ни одного сезона паровозы не проводили стабильно,максимум борьба за 3 место, 2 место -спартак,цска,краснодар поборются

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 октября 2017, 11:02

      Зенит сильнее всех и намного. Если не станут первыми, будет самый громкий пук в лужу сезона.

      12
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 октября 2017, 10:53

      Семин говорил, что уже обыгрывал Манчини с киевлянами, будем смотреть.

      12
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      Рейтинг: +161

      adekvat 5 октября 2017, 10:14

      Зенит со слабыми играть не умеет.

      1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 5 октября 2017, 08:48

      зачем тогда игры и чемпионат если все в одно рыло кричат Зенит чемпион по мне так совсем нет, Зенит не показывает чемпионской игры

      2
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Garrincha58 5 октября 2017, 11:06

      если Зенит её не показывает,то уж лучше никто не покажет однозначно

      1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > Garrincha58 5 октября 2017, 11:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кто показывает-Локо(фартожопый),Спартак(опущенный) или ЦСКА(пенсионеры). Аналитик херов

      -7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Garrincha58 5 октября 2017, 12:34

      Ага, бомжи в прошлом сезоне громче всех орали, что Спартак не показывает чемп игры, что просто соперник сдал... А ща все наоборот, раз первые значит сильнейшие
      Вот такие они бомжи )))))))))))

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > ufos73 5 октября 2017, 13:37

      вас 5-1 обоссали в Питере,точно не свинкам указывать на игру кого.

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Sasha1086 5 октября 2017, 13:38

      про Спартак в точку,а то они орут громче всех,а таблица их не волнует

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > SLAVAKPCC 5 октября 2017, 14:19

      Нас в этом сезоне Анжи с Тосно делают, а впрошлом году КС 4-0 просрали, но что то ни кто не сказал, что у КС чемпионская игра )))

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > ufos73 5 октября 2017, 15:16

      Какая в ж..у чемпионская игра у Спартака?В прошлом году Зенит развалил румын, да и все претенденты на золото провалились.А свинья Амкары всякие на 93 мин потиху выигрывали и КС 0-4 прое....ли!!! Стыдно за такого чемпиона. А Зенит по праву считается самым сильным и популярным клубом в постсоветском пространстве!!! Зенит чемпион!!! Я думаю все мыши закроют рты когда Зенит разгромит Локомотив(4-1)!!!

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > ufos73 5 октября 2017, 15:18

      Это не у КС чемпионская игра, а у вас позорная!

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > SLAVAKPCC 5 октября 2017, 15:20

      и не первый год свиноферма привозит по 5 мячей от Питера!!!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Sasha1086 5 октября 2017, 15:52

      Самая сильная, самая популярная... все этого хватило, что бы понять кто ответил, ответа от меня не жди на твои выпады иди срись с таким же не адекватом )))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > ufos73 6 октября 2017, 07:59

      Я за Зенит болею с 1998 года, когда еще газпром ни каким образом ни относился к клубу!!! Я следил как раскрывались юные таланты(Керж,Шава,Быстров,Малафееев,Денисов), и с того момента этот клуб останется в моем сердце навсегда. И поверь школьник я могу много тебе рассказать и про твой Локо,ЦСКА и Спартак времен Робсона!А на счет неадеквата ты подумай хорошо...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Sasha1086 6 октября 2017, 11:31

      То что ты болеешь за какую то команду, не делает ее самой сильной и самой популярной... Ну а я за Спартаком начал следить где то в 94-95... И про Зину знаю не мало, при Морозове эта команда вызывала уважение, а сейчас это тупо мешок с деньгами, а я не девочка, что бы вестись на бабки, как это делают большинство ваших болел, которые исчезнут вместе с газиком )))

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