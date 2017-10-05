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Герасимец назвал преимущества «Локомотива» над «Зенитом»

5 октября 2017, 08:05
22

Бывший форвард «Зенита» Сергей Герасимец считает, что в текущем розыгрыше чемпионата России у команды из Санкт-Петербурга нет конкурентов. По его словам, у других команд слишком много проблем, которые не позволяют бороться на равных с сине-бело-голубыми.

– Насколько сейчас необходим перерыв «Зениту»?

– Сложно сказать – дело тренера анализировать. Не думаю, что для «Зенита» перерыв более важен, чем для других соперников. Команда – в хорошем состоянии, в ней конкуренция. Но нужно стабилизировать состав. Тогда не будет потерь очков. Или они будут минимальные. Мы видим, как ведущие клубы играют одним составом, как в чемпионатах, так и в Лиге чемпионов. Да и нашим болельщикам, видимо, хочется видеть, чтобы наша команда выходила на поле сильнейшим составом.

– Победа «Локомотива» и ничья «Зенита» привели к тому, что отрыв составляет всего лишь два очка. Как вам турнирная ситуация?

– Она достаточно неожиданная, потому что, на мой взгляд, «Зенит» имеет тотальное превосходство над всеми командами. «Локомотив», играя в Лиге Европы, в отличие от «Зенита», никакой ротации не проводит. И в воскресенье сыграл блестящий матч, просто вынес «Динамо» – 3:0. Кроме того, в команде играют свои воспитанники, что тоже очень приятно.

– Конкурентом для команды Манчини железнодорожников можно считать?

– Безусловно. У этого клуба есть свои преимущества. Во-первых, Семин! Он знает, как побеждать в чемпионате России. Команда достаточно мотивированная, молодая и амбициозная, имеет сбалансированный состав. На подходе Чорлука и Ари – очень сильные футболисты, которые пока не играют. Хотя класс и уровень «Зенита» намного выше. Многое может решиться в очной встрече между этими командами, которая состоится в скором времени.

– Другие команды способны навязать борьбу за чемпионство?

– Очень важную победу «Зенит» одержал в Краснодаре. Причем, дело даже не в очках: питерцы на футбольном поле показали сопернику, что ему рано еще претендовать на чемпионство. То же самое надо сделать с «Локомотивом». «Спартак» достаточно далек – слишком много очков растеряно. В ЦСКА есть свои проблемы: много травм, а в последнем туре очередную получил Вернблум. Поэтому думаю, что армейцам будет сложно. На мой взгляд, соперник у «Зенита» только один – он сам. Да и «Локомотиву», по правде говоря, будет сложно.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Спартак ЦСКА Краснодар Герасимец Сергей
Комментарии (22)
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Garrincha58
1507182492
зачем тогда игры и чемпионат если все в одно рыло кричат Зенит чемпион по мне так совсем нет, Зенит не показывает чемпионской игры
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adekvat
1507187673
Зенит со слабыми играть не умеет.
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Сибирь за Спартак
1507189989
Семин говорил, что уже обыгрывал Манчини с киевлянами, будем смотреть.
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Svoysvoemubrat
1507190520
Зенит сильнее всех и намного. Если не станут первыми, будет самый громкий пук в лужу сезона.
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Sasha1086
1507193147
Какой б.я локомотив.Эта команда которая на фарте половину матчей (красные, пенальти)вытягивает и сливает тосно и условным амкарам. После зимнего перерыва увидите как они поползут вниз! Ни одного сезона паровозы не проводили стабильно,максимум борьба за 3 место, 2 место -спартак,цска,краснодар поборются
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DOCTOR PENALTY
1507198772
Главное преимущество Локо над Зеннитом - это СЁМИН! Герасимец не с улицы, знает что говорит. Это объективно!
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Антибиотик
1507222999
Как по мне, то Зенит самый большой позор РФПЛ. Сколько лет тратят такие деньги, каких нет ни у одного клуба РФПЛ, а толку ноль. Опять по накупали аргентинцев (на этот раз), а результат могут показать лишь во внутреннем чемпионате. Короче, соотношение выделяемых на команду средств и качества игры,- не сопоставимы.
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Fan Loko mik
1507225774
Сколько уже было таких вот интервью!!!! Все эти "специалисты" как Герасимец несут один и тот же бред, какое то тотальное превосходство Зенита, Краснодару показали, что ему ещё рано петендовать на чемпионство, то же самое надо сделать с «Локомотивом»!!!! Мать Вашу так!!! С Анжи, Динамо, Ростовом, Вы уже показали своё ТОТАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО!!! Я не знаю как закончится матч Зенит - Локомотив, но если есть бог и справедливость на этом свете, то ЛОКО просто обязан порвать этот недоклуб со счетом 3:0!!!! Вот тогда я очень хочу послушать интервью этих горе пророков!!!!
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