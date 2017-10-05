Герасимец назвал преимущества «Локомотива» над «Зенитом»

Бывший форвард «Зенита» Сергей Герасимец считает, что в текущем розыгрыше чемпионата России у команды из Санкт-Петербурга нет конкурентов. По его словам, у других команд слишком много проблем, которые не позволяют бороться на равных с сине-бело-голубыми.

– Насколько сейчас необходим перерыв «Зениту»?

– Сложно сказать – дело тренера анализировать. Не думаю, что для «Зенита» перерыв более важен, чем для других соперников. Команда – в хорошем состоянии, в ней конкуренция. Но нужно стабилизировать состав. Тогда не будет потерь очков. Или они будут минимальные. Мы видим, как ведущие клубы играют одним составом, как в чемпионатах, так и в Лиге чемпионов. Да и нашим болельщикам, видимо, хочется видеть, чтобы наша команда выходила на поле сильнейшим составом.

– Победа «Локомотива» и ничья «Зенита» привели к тому, что отрыв составляет всего лишь два очка. Как вам турнирная ситуация?

– Она достаточно неожиданная, потому что, на мой взгляд, «Зенит» имеет тотальное превосходство над всеми командами. «Локомотив», играя в Лиге Европы, в отличие от «Зенита», никакой ротации не проводит. И в воскресенье сыграл блестящий матч, просто вынес «Динамо» – 3:0. Кроме того, в команде играют свои воспитанники, что тоже очень приятно.

– Конкурентом для команды Манчини железнодорожников можно считать?

– Безусловно. У этого клуба есть свои преимущества. Во-первых, Семин! Он знает, как побеждать в чемпионате России. Команда достаточно мотивированная, молодая и амбициозная, имеет сбалансированный состав. На подходе Чорлука и Ари – очень сильные футболисты, которые пока не играют. Хотя класс и уровень «Зенита» намного выше. Многое может решиться в очной встрече между этими командами, которая состоится в скором времени.

– Другие команды способны навязать борьбу за чемпионство?

– Очень важную победу «Зенит» одержал в Краснодаре. Причем, дело даже не в очках: питерцы на футбольном поле показали сопернику, что ему рано еще претендовать на чемпионство. То же самое надо сделать с «Локомотивом». «Спартак» достаточно далек – слишком много очков растеряно. В ЦСКА есть свои проблемы: много травм, а в последнем туре очередную получил Вернблум. Поэтому думаю, что армейцам будет сложно. На мой взгляд, соперник у «Зенита» только один – он сам. Да и «Локомотиву», по правде говоря, будет сложно.