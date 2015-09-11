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    • Герасимец: «Виллаш-Боаш проиграет ЦСКА и «Валенсии» и уйдет в конце сентября, а не в июне»

    Герасимец: «Виллаш-Боаш проиграет ЦСКА и «Валенсии» и уйдет в конце сентября, а не в июне»

    Экс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал заявление главного тренера команды из Санкт-Петербурга Андре Виллаш-Боаша о том, что он покинет свой пост по окончании сезона.

    «Как относиться к заявлению Виллаш-Боаша? Да никак. Это просто смешно. Сейчас надо другим заниматься. Готовить команду к играм с ЦСКА и “Валенсией”. Кстати, до лета в “Зените” Виллаш-Боаш может еще и не дожить. Его ведь могут и раньше убрать. Проиграет в Москве и Испании и уйдет в конце сентября, а не в июне. Так что он себе довольно много отмерил. Чтобы отработать до конца контракта – нужны результаты. А их пока нет. Что касается следующего тренера, то им, на мой взгляд, должен стать отечественный специалист. Радимов, например. Для меня это очевидно. Тогда и на молодежь свою начнем внимание обращать»,– считает Герасимец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2015 07:39
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