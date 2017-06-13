Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Герасимец: «Перестановки в «Зените» нужно начинать с обороны»

Герасимец: «Перестановки в «Зените» нужно начинать с обороны»

13 июня 2017, 11:52
6

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец уверен, что перестановки в составе команды нужно начинать с обороны. Именно в этой линии наблюдались самые большие проблемы в прошедшем сезоне, считает он.

«Начинать нужно с обороны – эта линия последние годы страдала своей нестабильностью, защитники часто подвергалась ротации. Уверен, что именно с этого и начнет Манчини. Что касается средней линии, то, конечно, нужно сбалансировать состав, учитывая то, какие позиции заполнены. А мы имеем немало хороших игроков. Есть Жулиано, Хави Гарсия и Маурисио, Дзюба и Кокорин. Уверен, что с учетом этих футболистов итальянец будет подбирать им партнеров. Самое главное, чтобы футболисты не покупались пачками.

Новое руководство пришло не для того, чтобы сидеть в креслах и наслаждаться новыми назначениями. Трансферная политика – одно из основных направлений футбольного клуба, которое, кстати, в последние годы было сильно запущено. А при Луческу и вовсе напоминало хаос», – считает Герасимец.

Напомним, что «Зенит» финишировал в прошедшем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице, уступив ЦСКА и «Спартаку».

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Герасимец Сергей Луческу Мирча Манчини Роберто
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1497346975
Шёл бы, да начинал бы. Дядьки, т.е. синьоры разберутся.
Ответить
сасас
1497347813
В каком месте эти игроки, которых он назвал хорошие?
Ответить
Garrincha58
1497351563
вся команда Зенит это полный хаос и пока не видно, что что то меняется опять подписывают не понятных игроков, от ненужных не избавляются
Ответить
subbotaspartak
1497351567
Действительно, зачем тренерам советы давать, Тем более если по русски они и лыка не вязать.
Ответить
lysenkoff
1497351593
Жулиано потерял форму во второй половине, Маурисио Особо не играл в основе. Гарсия не мотивирован. Кокоша все и так ясно. На Дзюбу нужен только распасовщик. Единственный из списка который подходит под хорошего игрока, и то только для РФПЛ, Оренбурги обижать. В большинстве причин виноват Циган...
Ответить
Дядя Серёжа
1497426863
Подскажи, подскажи неучам.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
3
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
2
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
3
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+