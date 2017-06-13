Герасимец: «Перестановки в «Зените» нужно начинать с обороны»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец уверен, что перестановки в составе команды нужно начинать с обороны. Именно в этой линии наблюдались самые большие проблемы в прошедшем сезоне, считает он.

«Начинать нужно с обороны – эта линия последние годы страдала своей нестабильностью, защитники часто подвергалась ротации. Уверен, что именно с этого и начнет Манчини. Что касается средней линии, то, конечно, нужно сбалансировать состав, учитывая то, какие позиции заполнены. А мы имеем немало хороших игроков. Есть Жулиано, Хави Гарсия и Маурисио, Дзюба и Кокорин. Уверен, что с учетом этих футболистов итальянец будет подбирать им партнеров. Самое главное, чтобы футболисты не покупались пачками.

Новое руководство пришло не для того, чтобы сидеть в креслах и наслаждаться новыми назначениями. Трансферная политика – одно из основных направлений футбольного клуба, которое, кстати, в последние годы было сильно запущено. А при Луческу и вовсе напоминало хаос», – считает Герасимец.

Напомним, что «Зенит» финишировал в прошедшем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице, уступив ЦСКА и «Спартаку».