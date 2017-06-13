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    Герасимец: «Перестановки в «Зените» нужно начинать с обороны»

    Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец уверен, что перестановки в составе команды нужно начинать с обороны. Именно в этой линии наблюдались самые большие проблемы в прошедшем сезоне, считает он.

    «Начинать нужно с обороны – эта линия последние годы страдала своей нестабильностью, защитники часто подвергалась ротации. Уверен, что именно с этого и начнет Манчини. Что касается средней линии, то, конечно, нужно сбалансировать состав, учитывая то, какие позиции заполнены. А мы имеем немало хороших игроков. Есть Жулиано, Хави Гарсия и Маурисио, Дзюба и Кокорин. Уверен, что с учетом этих футболистов итальянец будет подбирать им партнеров. Самое главное, чтобы футболисты не покупались пачками.

    Новое руководство пришло не для того, чтобы сидеть в креслах и наслаждаться новыми назначениями. Трансферная политика – одно из основных направлений футбольного клуба, которое, кстати, в последние годы было сильно запущено. А при Луческу и вовсе напоминало хаос», – считает Герасимец.

    Напомним, что «Зенит» финишировал в прошедшем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице, уступив ЦСКА и «Спартаку».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    13.06.2017 11:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:54

      Подскажи, подскажи неучам.

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 13 июня 2017, 13:59

      Жулиано потерял форму во второй половине,
      Маурисио Особо не играл в основе.
      Гарсия не мотивирован.
      Кокоша все и так ясно.
      На Дзюбу нужен только распасовщик. Единственный из списка который подходит под хорошего игрока, и то только для РФПЛ, Оренбурги обижать.
      В большинстве причин виноват Циган...

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июня 2017, 13:59

      Действительно, зачем тренерам советы давать,
      Тем более если по русски они и лыка не вязать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2017, 13:59

      вся команда Зенит это полный хаос и пока не видно, что что то меняется опять подписывают не понятных игроков, от ненужных не избавляются

      1
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    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 13 июня 2017, 12:56

      В каком месте эти игроки, которых он назвал хорошие?

      -1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 12:42

      Шёл бы, да начинал бы. Дядьки, т.е. синьоры разберутся.

      1
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