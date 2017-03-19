Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шалимов: «Конечно, отсутствие Смолова сказывается на игре «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил ничейный результат домашнего матча 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой». Счет в игре открыт не был, после встречи специалист посетовал на отсутствие в составе Федора Смолова, не сыгравшего из-за травмы.

    «Итог для нас обидный. «Краснодар» владел преимуществом и создал много голевых моментов. Практически ничего не пропустили с контратак соперника. Конечно, отсутствие Смолова сказывается. Он лучший бомбардир прошлого и нынешнего сезонов. Его отсутствие сказывается на действиях в атаке и на отсутствии забитых мячей в таких матчах, как сегодня, когда у нас много моментов. Обычно, когда моменты не реализуют, это считается нехваткой исполнительского мастерства, которое, считаю, у наших игроков высокое. Но сегодня получилось вот так. Это вообще риторический вопрос», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 19:20
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 марта 2017, 22:28

      нежелательно конечно, чтобы команда ставящая какие то цели перед собой зависела от одного игрока... нужен еще один нап нормальный ..
      и то это если Смолов не уйдет никуда летом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 19 марта 2017, 21:54

      В следующем туре Ростов, а потом ЦСКА ! Что делать будешь тренер ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 марта 2017, 21:27

      Зачем Ари отдавали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Tostao 20 марта 2017, 05:16

      У Ари ,при всех его достоинствах,есть один огромный минус-Он очень ленивый.Об этом и Кононов и Карпин не раз говорили.Начинает в новой команде с голов,а затем "звездиться" начинает и в загулы уходит.На что Галицкий терпеливый,и то его выгнал.Сейчас Аришка с десятк матчей за Локо более-менее норм сыграет,а затем картина снова повторится...А Краснодару действительно нужен свежий форвард.Ванька с Лаборде не тянут.То что было раньше и сейчас-земля и небо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 19 марта 2017, 19:57

      Дружище это твое присутствие в команде пагубно сказывается на игре! Валил бы ты куда подальше! С тебя даже физрук не получился!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 19 марта 2017, 19:44

      Ари во вчерашней игре видел? Почему он в Локо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 19 марта 2017, 19:43

      Отсутствие результата - тоже результат...Кто-то должен делать выводы...Ведь есть кому играть...Будем ждать Фёдора чтобы набирать очки ???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11