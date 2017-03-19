Шалимов: «Конечно, отсутствие Смолова сказывается на игре «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил ничейный результат домашнего матча 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой». Счет в игре открыт не был, после встречи специалист посетовал на отсутствие в составе Федора Смолова, не сыгравшего из-за травмы.

«Итог для нас обидный. «Краснодар» владел преимуществом и создал много голевых моментов. Практически ничего не пропустили с контратак соперника. Конечно, отсутствие Смолова сказывается. Он лучший бомбардир прошлого и нынешнего сезонов. Его отсутствие сказывается на действиях в атаке и на отсутствии забитых мячей в таких матчах, как сегодня, когда у нас много моментов. Обычно, когда моменты не реализуют, это считается нехваткой исполнительского мастерства, которое, считаю, у наших игроков высокое. Но сегодня получилось вот так. Это вообще риторический вопрос», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».