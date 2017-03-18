Глушаков: «У Карреры есть своя идея, и он нам талдычит ее каждый день»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после гостевого матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) рассказал о методе работы главного тренера команды Массимо Карреры. По словам Глушакова, у итальянского специалиста есть идея, которой он делиться с игроками красно-белых.

«Безусловно, каждый тренер приносит с собой в команду какие-то тактические установки. Каждый футболист и тренер видит футбол со своей колокольни. У него есть своя идея, и он нам ее талдычит каждый день», — сказал Глушаков.

Напомним, что Глушаков пропускал встречу с «Локомотивом» из-за травмы.