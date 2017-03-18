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    Глушаков: «У Карреры есть своя идея, и он нам талдычит ее каждый день»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков после гостевого матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) рассказал о методе работы главного тренера команды Массимо Карреры. По словам Глушакова, у итальянского специалиста есть идея, которой он делиться с игроками красно-белых.

    «Безусловно, каждый тренер приносит с собой в команду какие-то тактические установки. Каждый футболист и тренер видит футбол со своей колокольни. У него есть своя идея, и он нам ее талдычит каждый день», — сказал Глушаков.

    Напомним, что Глушаков пропускал встречу с «Локомотивом» из-за травмы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2017 22:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 марта 2017, 03:43

      Значение слова талдычить - твердить одно и то же, говорить скучно, нудно, однообразно. Хорошо, если Денис это брякнул по своей глупости. Плохо, если умышленно "опускает" Массимо. В любом случае нельзя неуважительно отзываться о действиях своего тренера.

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 18 марта 2017, 23:38

      Спартак чемпионом будет это по любому!!! НЕ сдуются в дальнейшем мне кажется!!! Спартак доказывай !!!

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      Рейтинг: +25

      BatmanIsJesus 18 марта 2017, 23:10

      Сильный тренер к нам приехал. Успел уже авторитет заработать. Помню как фанаты говнецом исходили, когда убрали Аленичева и поставили Карреру. Может Каррера не сильнее Аленичева, но пока складывается всё просто замечательно, дай Бог так и продолжится. Во всяком случае спасибо Каррере, за его отношение к работе и ко всему происходящему вокруг него. Он попал в сплочённую, большую красно-белую семью, в добротный чемпионат, с хорошими соперниками(Не врагами).

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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 23:08

      Да достало уже.
      Один не большой комментарий , разбили на хрен его знает сколько частей.

      -1
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