Оздоев: «Терек» постарается дать бой ЦСКА, показав хорошую игру»

Полузащитник «Терека» Магомед Оздоев рассказал о подготовке команды из Грозного к матчу с ЦСКА в рамках 20-го тура Премьер-лиги, отметив важность грядущего противостояния с армейцами.

«Мы хорошо готовились. После тяжелой игры в Ростове был восстановительный день, потом выходной. Команда хорошо восстановилась, хорошо поработала, я думаю, подойдем к очень важной игре с ЦСКА в стопроцентном режиме. Постараемся дать бой и показать хорошую игру.

ЦСКА — это один из лидеров чемпионата России. Предстоит хороший бой, нам нужно выдержать, выстоять, показать хорошую игру, свой ритм и темп. Думаю, мы добьемся хорошего результата в игре», – сказал Оздоев.

Встреча соперников состоится 19 марта, начало игры — в 16:30 по московскому времени.