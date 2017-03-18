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  • Оздоев: «Терек» постарается дать бой ЦСКА, показав хорошую игру»

Оздоев: «Терек» постарается дать бой ЦСКА, показав хорошую игру»

18 марта 2017, 00:01
10

Полузащитник «Терека» Магомед Оздоев рассказал о подготовке команды из Грозного к матчу с ЦСКА в рамках 20-го тура Премьер-лиги, отметив важность грядущего противостояния с армейцами.

«Мы хорошо готовились. После тяжелой игры в Ростове был восстановительный день, потом выходной. Команда хорошо восстановилась, хорошо поработала, я думаю, подойдем к очень важной игре с ЦСКА в стопроцентном режиме. Постараемся дать бой и показать хорошую игру.

ЦСКА — это один из лидеров чемпионата России. Предстоит хороший бой, нам нужно выдержать, выстоять, показать хорошую игру, свой ритм и темп. Думаю, мы добьемся хорошего результата в игре», – сказал Оздоев.

Встреча соперников состоится 19 марта, начало игры — в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Оздоев Магомед
Комментарии (10)
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СеняШахты
1489784867
Будем ждать интересный футбол
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Борз-95
1489790560
Постарайтесь...
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_Kesh_Suntar_
1489795771
Все уже понятно, кто выиграет! Гинер купил
Ответить
мыцык
1489808946
Нагните коней!
Ответить
ДАША Д
1489809075
Будет скучнейшее незрелище, в лучшем случае один гол.
Ответить
Амба Нагорск
1489811626
Каждую весну терек сливает, будто боятся попасть в еврокубки. Почему не знаю.
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Диктор
1489816502
ЦСКА сейчас совсем не тот ,что был раньше и все возможно.
Ответить
Pirboy
1489823002
За Вас сам, Кадыров горой!
Ответить
Мары
1489825504
Если Терек не сольёт, ЦСКА из Грозного привезут на хромой кобыле.
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