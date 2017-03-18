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    Оздоев: «Терек» постарается дать бой ЦСКА, показав хорошую игру»

    Полузащитник «Терека» Магомед Оздоев рассказал о подготовке команды из Грозного к матчу с ЦСКА в рамках 20-го тура Премьер-лиги, отметив важность грядущего противостояния с армейцами.

    «Мы хорошо готовились. После тяжелой игры в Ростове был восстановительный день, потом выходной. Команда хорошо восстановилась, хорошо поработала, я думаю, подойдем к очень важной игре с ЦСКА в стопроцентном режиме. Постараемся дать бой и показать хорошую игру.

    ЦСКА — это один из лидеров чемпионата России. Предстоит хороший бой, нам нужно выдержать, выстоять, показать хорошую игру, свой ритм и темп. Думаю, мы добьемся хорошего результата в игре», – сказал Оздоев.

    Встреча соперников состоится 19 марта, начало игры — в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    18.03.2017 00:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 11:25

      Если Терек не сольёт, ЦСКА из Грозного привезут на хромой кобыле.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy 18 марта 2017, 10:43

      За Вас сам, Кадыров горой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 марта 2017, 08:55

      ЦСКА сейчас совсем не тот ,что был раньше и все возможно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 18 марта 2017, 07:33

      Каждую весну терек сливает, будто боятся попасть в еврокубки. Почему не знаю.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ > Амба Нагорск 18 марта 2017, 10:08

      На этот вопрос ответ когда нибудь появиться, сливают весной безбожно)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 марта 2017, 06:51

      Будет скучнейшее незрелище, в лучшем случае один гол.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 18 марта 2017, 06:49

      Нагните коней!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 18 марта 2017, 03:09

      Все уже понятно, кто выиграет! Гинер купил

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 18 марта 2017, 01:42

      Постарайтесь...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      СеняШахты 18 марта 2017, 00:07

      Будем ждать интересный футбол

      2
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