УПЛ. «Сталь» забила четыре мяча в ворота «Александрии», «Ворскла» и «Звезда» голов друг другу не забили

В рамках 22-го тура УПЛ «Сталь» на своем поле разгромила «Александрию». Хет-триком у хозяев отметился Кваме Карикари. В матче «Ворскла» – «Звезда» зрители забитых голов не увидели.

«Александрия» идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Украины. «Сталь» на седьмой позиции, Ворскла – восьмая, «Звезда» расположилась на девятом месте.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 22-й тур

Сталь – Александрия – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Старенький, 19; 1:1 – Карикари, 40 (с пенальти); 2:1 – Карикари, 48; 3:1 – Деул, 86 (с пенальти); 4:1 – Карикари, 90.

Ворскла – Звезда – 0:0 (0:0)

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