В «Спартаке» рады большому числу вызванных футболистов в сборную России

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов признался, что в московском клубе радостно отреагировали на вызов в сборную России на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией сразу шестерых игроков красно-белых. Напомним, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал Илью Кутепова, Георгия Джикию, Дмитрия Комбарова, Дениса Глушакова, Романа Зобнина и Александра Самедова.

«Признаюсь откровенно: мне и моим коллегам по клубу было очень приятно узнать о том, что большая группа игроков «Спартака» получила приглашение в сборную страны. И пусть предстоящие матчи в Краснодаре и Сочи носят характер контрольных – все равно это заметная веха в биографии каждого из тех, кто призван под знамена национальной команды. Это вдвойне престижно в преддверии крупнейшего международного турнира – Кубка конфедераций, поединки которого в скором времени состоятся в России.

Излишне говорить о том, насколько серьезные задачи стоят перед командой Станислава Черчесова. Ведь еще через год с небольшим у нас пройдет чемпионат мира. И при подготовке к нему – а она полным ходом идет уже сейчас – каждый нюанс выходит на первый план, будь то тренировка, теоретическое занятие или, естественно, игра.

К слову, коллектив сборной начал формироваться, образно говоря, еще вчера. И быть в нем своим среди своих, позитивно влиять на атмосферу в команде столь же важно, как участие в той или иной игре. Помню, насколько серьезно подходили к вопросу создания микроклимата в сборной СССР Константин Иванович Бесков и Валерий Васильевич Лобановский. И каждый, кто вызывался ими на сбор, считал за честь оказаться в расположении главной команды страны.

Мы находимся в постоянном контакте со Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. И если в национальную команду приглашаются шесть игроков «Спартака», то каждый из них должен своевременно прибыть на сбор и приступить к работе. Даже если он по каким-то причинам не может выполнять ее в полном объеме.

Остается лишь пожелать спартаковцам проявить себя с лучшей стороны: и в быту, и на тренировках, и, конечно же, в матчах с достаточно серьезными соперниками, как Кот-д'Ивуар и Бельгия», – сказал Родионов.