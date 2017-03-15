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    Врачи разрешили Торресу сыграть с «Байером»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес готов помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера». Сообщается, что врачи мадридского клуба разрешили форварду принять участие в поединке.

    Напомним, что 32-летний испанец получил серьезную травму головы в матче Примеры, после которой был экстренно доставлен в больницу.

    Напомним, что встреча «Атлетико»– «Байер» пройдет сегодня на стадионе «Висенте Кальдерон». Первая игра между командами завершилась со счетом 4:2 в пользу «матрасников».

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    15.03.2017 12:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 марта 2017, 16:05

      Добавит вариативности в атаке. Те кто пишет что бревно посмотрите его голы в Примере и тогда понятно будет, что это важно, что он сегодня сыграет.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 марта 2017, 12:52

      Аптекари, не опозорьте Бундеслигу, сыграйте через "не могу" и пройдите в 1/4!

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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 12:49

      да от этого дерева всё равно пользы мало

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