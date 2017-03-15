Врачи разрешили Торресу сыграть с «Байером»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес готов помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера». Сообщается, что врачи мадридского клуба разрешили форварду принять участие в поединке.

Напомним, что 32-летний испанец получил серьезную травму головы в матче Примеры, после которой был экстренно доставлен в больницу.

Напомним, что встреча «Атлетико»– «Байер» пройдет сегодня на стадионе «Висенте Кальдерон». Первая игра между командами завершилась со счетом 4:2 в пользу «матрасников».