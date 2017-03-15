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    Саленко в шоке от того, что происходит в «Динамо»

    Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко критично воспринял поражение клуба от «Звезды» (0:2) в матче 21-го тура чемпионата Украины.

    «В «Динамо» происходит что-то не то. Киевляне пропустили два абсолютно одинаковых гола. Однозначно нужно искать нового вратаря. В эпизоде с пропущенными голами Рудько неправильно выстроил стенку и закрыл себе обзор.

    На игроков возлагались большие надежды, но они их не оправдывают. Они позорят имя великого клуба. Я сам в шоке от того, что происходит в «Динамо».

    Думаю, у футболистов «Динамо» исчезла мотивация. Они не хотят выходить на поле и выигрывать. В футболе так не бывает. Игроки должны выходить и биться на поле. Впрочем, если посмотреть матч против «Звезды», то киевляне не создали ни одного серьезного момента. А это уже начинает очень сильно напрягать», – сказал Саленко.

    После 21 тура «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от лидирующего «Шахтера» на 16 очков.

    Источник: Footboom

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    15.03.2017 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 15 марта 2017, 10:11

      Все верно

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