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    Гершкович: «В своем нынешнем состоянии Кокорин сборной России не нужен»

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил, что в своем нынешнем состоянии нападающий «Зенита» Александр Кокорин не помощник сборной России. По его словам, игрок справедливо не был вызван на ближайшие товарищеские матчи национальной команды.

    Напомним, форвард сине-бело-голубых не получил от Станислава Черчесова приглашения в сборную на встречи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией, которые состоятся 24 и 28 марта соответственно.

    «Если объективно, то чем Кокорин отличился в последних играх? Он не забивает. И я даже не беру во внимание какие-то скандалы. Главная оценка – уровень его сегодняшнего состояния и готовности. Все справедливо, по Кокорину все справедливо. И вообще эта тема для меня не особо интересна. Пусть Кокорин сидит и думает, хочет он в футбол играть или нет. Если хочет, то нужно серьезно к футболу относиться. Отсутствие его в сборной – исключительно его собственная проблема. Национальной команде он нужен сильный. А в таком состоянии зачем он нужен сборной? Пусть думает о себе, потому что я, например, за него думать не собираюсь», – сказал Гершкович.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Кокорин записал в свой актив три гола и две результативные передачи в 19-ти встречах.

    Источник: Р-Спорт

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    13.03.2017 16:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3120

      erma 14 марта 2017, 19:58

      Я вспоминаю, как Мартина Бродера, бывшего вратаря хоккейной сборной Канады спросили, не обижается ли он, что на олимпиаду его взяли только третим вратарем (он был уже в возрасте). На это он ответил, что поехал бы в сборную, даже если бы его попросили подавать полотенца игрокам. Мы можете себе представить, чтобы Кокорин мог сказать нечто подобное?

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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 марта 2017, 00:21

      Очень хорошо помню, как Гершкович КК-72, персонально просрал.
      Так что, не ему судить кого либо.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 марта 2017, 19:01

      А давайте его на пешеходном переходе, под красный подловим..и собьём...
      А х.й там он ваще не ходит...((

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 марта 2017, 17:06

      Скоро и из Зенита выгонят....

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      Рейтинг: +320

      T 72 13 марта 2017, 16:56

      Да ни в каком состоянии он не нужен,это калькулятор а не игрок

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