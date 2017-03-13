Гершкович: «В своем нынешнем состоянии Кокорин сборной России не нужен»

Я вспоминаю, как Мартина Бродера, бывшего вратаря хоккейной сборной Канады спросили, не обижается ли он, что на олимпиаду его взяли только третим вратарем (он был уже в возрасте). На это он ответил, что поехал бы в сборную, даже если бы его попросили подавать полотенца игрокам. Мы можете себе представить, чтобы Кокорин мог сказать нечто подобное?
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил, что в своем нынешнем состоянии нападающий «Зенита» Александр Кокорин не помощник сборной России. По его словам, игрок справедливо не был вызван на ближайшие товарищеские матчи национальной команды.
Напомним, форвард сине-бело-голубых не получил от Станислава Черчесова приглашения в сборную на встречи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией, которые состоятся 24 и 28 марта соответственно.
«Если объективно, то чем Кокорин отличился в последних играх? Он не забивает. И я даже не беру во внимание какие-то скандалы. Главная оценка – уровень его сегодняшнего состояния и готовности. Все справедливо, по Кокорину все справедливо. И вообще эта тема для меня не особо интересна. Пусть Кокорин сидит и думает, хочет он в футбол играть или нет. Если хочет, то нужно серьезно к футболу относиться. Отсутствие его в сборной – исключительно его собственная проблема. Национальной команде он нужен сильный. А в таком состоянии зачем он нужен сборной? Пусть думает о себе, потому что я, например, за него думать не собираюсь», – сказал Гершкович.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ Кокорин записал в свой актив три гола и две результативные передачи в 19-ти встречах.