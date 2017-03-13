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  • Гершкович: «В своем нынешнем состоянии Кокорин сборной России не нужен»

Гершкович: «В своем нынешнем состоянии Кокорин сборной России не нужен»

13 марта 2017, 16:30
5

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил, что в своем нынешнем состоянии нападающий «Зенита» Александр Кокорин не помощник сборной России. По его словам, игрок справедливо не был вызван на ближайшие товарищеские матчи национальной команды.

Напомним, форвард сине-бело-голубых не получил от Станислава Черчесова приглашения в сборную на встречи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией, которые состоятся 24 и 28 марта соответственно.

«Если объективно, то чем Кокорин отличился в последних играх? Он не забивает. И я даже не беру во внимание какие-то скандалы. Главная оценка – уровень его сегодняшнего состояния и готовности. Все справедливо, по Кокорину все справедливо. И вообще эта тема для меня не особо интересна. Пусть Кокорин сидит и думает, хочет он в футбол играть или нет. Если хочет, то нужно серьезно к футболу относиться. Отсутствие его в сборной – исключительно его собственная проблема. Национальной команде он нужен сильный. А в таком состоянии зачем он нужен сборной? Пусть думает о себе, потому что я, например, за него думать не собираюсь», – сказал Гершкович.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Кокорин записал в свой актив три гола и две результативные передачи в 19-ти встречах.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (5)
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T 72
1489413416
Да ни в каком состоянии он не нужен,это калькулятор а не игрок
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zico2205
1489413974
Скоро и из Зенита выгонят....
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shinnik
1489420894
А давайте его на пешеходном переходе, под красный подловим..и собьём... А х.й там он ваще не ходит...((
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Zeff
1489440074
Очень хорошо помню, как Гершкович КК-72, персонально просрал. Так что, не ему судить кого либо.
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erma
1489510691
Я вспоминаю, как Мартина Бродера, бывшего вратаря хоккейной сборной Канады спросили, не обижается ли он, что на олимпиаду его взяли только третим вратарем (он был уже в возрасте). На это он ответил, что поехал бы в сборную, даже если бы его попросили подавать полотенца игрокам. Мы можете себе представить, чтобы Кокорин мог сказать нечто подобное?
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