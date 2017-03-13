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Чума Анене сменил «Амкар» на «Кайрат»

13 марта 2017, 10:50
2

Нападающий «Амкара» Чума Анене продолжит карьеру в «Кайрате». Анене, чей контракт с клубом истекает летом, сыграл за красно-черных 24 матча и забил два мяча.

«Во время переговоров с президентом алма-атинского клуба Кайратом Боранбаевым я убедился в том, что в казахстанском клубе отнеслись к поиску нового форварда более чем профессионально. Не сомневаюсь, что коллеги, имевшие возможность выбирать, приняли правильное решение – я уверен, что Чума Анене не только станет одним из самых заметных нападающих первенства Казахстана, но и поможет «Кайрату» в еврокубках.

После того, как мы подписали Алексея Гасилина, молодого форварда с российским паспортом, Чуме, с учетом лимита на легионеров, было бы сложно конкурировать за место в основном составе. И мы в сжатые сроки нашли вариант, который устроил всех – как с футбольной, так и с экономической точки зрения. Хочу поблагодарить Чуму Анене за совместную работу и пожелать ему всяческих успехов в дальнейшем.

Особо хочу сказать о том, что футболист согласился на этот трансфер за три месяца до истечения срока его действующего контракта с «Амкаром». Возможно, летом, став свободным агентом, Чума Анене мог бы найти и более выгодный для себя вариант, но он принял решение с учетом интересов нашего клуба, который фактически дал ему путевку в большой футбол. Такие отношения – большая редкость в наше время, особенно со стороны легионеров. И это – еще одно свидетельство той особой атмосферы, которая сложилась в клубе», – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

«Амкар» дал мне многое. Здесь я почувствовал уверенность в своих силах, получил уроки футбола, которые запомнятся на всю жизнь. Не буду скрывать: я очень рад, что у меня появилась возможность принести «Амкару» пользу – я отдаю себе отчет в том, что тренеры, одноклубники и болельщики ждали от меня большего на поле, зато сейчас клуб заработает деньги на моем трансфере. Пермь навсегда останется в моем сердце, и я от всей души желаю «Амкару» побед и как можно больше забитых мячей!» – добавил Чума Анене.

По итогам прошлого сезона «Кайрат» стал вторым в чемпионате Казахстана, отстав от победителя национального первенства – «Астаны» – на два очка.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Трансферы Амкар-Пермь Кайрат Чума Анене
Комментарии (2)
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kykyi
1489396170
Чума придет в Кайрат, жуть.
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Cromathaar
1489404504
Вот так вот - вчера голевой в матче с Зенитом отдавал, а сегодня уже летит в Казахстан.
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