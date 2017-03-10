В Германии высоко оценили качество судейства Айтекина в матче «Барселоны» и «ПСЖ»

Немецкий футбольный союз поставил положительную оценку работе судьи Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» переиграла «ПСЖ» со счетом 6:1, сообщает AS. В союзе считают, что немец отработал хороший матч, а его решение назначить в концовке встречи пенальти за фол против Луиса Суареса было обоснованным.

Напомним, что работа Айтекина в этом противостоянии вызвала большие споры как со стороны футболистов, так и специалистов. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина раскритиковал после матча немецкого судью. Больше всего вопросов вызвали два назначенных пенальти в ворота «ПСЖ», а также не назначенному в ворота «Барселоны» за фол защитника Хавьера Маскерано на полузащитнике Анхеле Ди Марии.

В случае, если работа судейской бригады будет признана проваленной, то им грозит отстранение от участия в матчах Лиги чемпионов текущего сезона.