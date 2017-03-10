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  • В Германии высоко оценили качество судейства Айтекина в матче «Барселоны» и «ПСЖ»

В Германии высоко оценили качество судейства Айтекина в матче «Барселоны» и «ПСЖ»

10 марта 2017, 09:20
38

Немецкий футбольный союз поставил положительную оценку работе судьи Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» переиграла «ПСЖ» со счетом 6:1, сообщает AS. В союзе считают, что немец отработал хороший матч, а его решение назначить в концовке встречи пенальти за фол против Луиса Суареса было обоснованным.

Напомним, что работа Айтекина в этом противостоянии вызвала большие споры как со стороны футболистов, так и специалистов. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина раскритиковал после матча немецкого судью. Больше всего вопросов вызвали два назначенных пенальти в ворота «ПСЖ», а также не назначенному в ворота «Барселоны» за фол защитника Хавьера Маскерано на полузащитнике Анхеле Ди Марии.

В случае, если работа судейской бригады будет признана проваленной, то им грозит отстранение от участия в матчах Лиги чемпионов текущего сезона.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Айтекин Дениз
Комментарии (38)
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madrid__9530
1489127145
Да там вообще не было пенальти,и первого и второго.Как можно давать давать пенальти Суаресу который только и делал симуляции весь матч????Как???Как можно дать пенальти если футболист еще до входа в штрафную потерял равновесие поскользнувшись и уже слетел с катушек в штрафной а Неймар специально пошел на него????В общем судью на мыло.
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Andrering87
1489128308
Бред... отсудил плохо, просто говенно....отстранить его от судейства да и все
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firs04
1489129544
Второго пенальти не было уж точно
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Smekaev
1489131197
Германия ставила на Барсу:)
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КЭТиК
1489132685
Все равно уже ничего не исправишь.
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Den Bull
1489132893
Полностью провальное судейство!
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neveldomha
1489133005
Пока не введут видео просмотр нарушений - это б л я т с т в о будет твориться всегда. А УЕФА это б л я т с т в о устраивает на все сто.
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САНЁК17
1489133812
Согласен немцы правильно высказали
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KingofPiemont
1489136710
Если это они называют хорошо отработанный матч, то что у них называется плохо??? Видно уровень судейства в Германии на самом дне
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ProstoPolzovatel
1489207495
Пусть Дисциплинарный и Судейский комитеты УЕФА этот матч оценят...Тогда и поговорим...
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