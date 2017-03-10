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    В Германии высоко оценили качество судейства Айтекина в матче «Барселоны» и «ПСЖ»

    Немецкий футбольный союз поставил положительную оценку работе судьи Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» переиграла «ПСЖ» со счетом 6:1, сообщает AS. В союзе считают, что немец отработал хороший матч, а его решение назначить в концовке встречи пенальти за фол против Луиса Суареса было обоснованным.

    Напомним, что работа Айтекина в этом противостоянии вызвала большие споры как со стороны футболистов, так и специалистов. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина раскритиковал после матча немецкого судью. Больше всего вопросов вызвали два назначенных пенальти в ворота «ПСЖ», а также не назначенному в ворота «Барселоны» за фол защитника Хавьера Маскерано на полузащитнике Анхеле Ди Марии.

    В случае, если работа судейской бригады будет признана проваленной, то им грозит отстранение от участия в матчах Лиги чемпионов текущего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2017 09:20
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 марта 2017, 07:44

      Пусть Дисциплинарный и Судейский комитеты УЕФА этот матч оценят...Тогда и поговорим...

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 10 марта 2017, 14:14

      Какое положительное - первый пенльти вообще игрок лежит он об него спотыкается и пенальти -ну второй тут какраз надо повторы смотреть и послений тоже желательно смотреть для такой игры это много

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 марта 2017, 12:36

      Вопросов много, ответов нет...

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 10 марта 2017, 12:17

      Выходит Германия фанат Барсы

      0
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      Рейтинг: +29

      KingofPiemont 10 марта 2017, 12:05

      Если это они называют хорошо отработанный матч, то что у них называется плохо??? Видно уровень судейства в Германии на самом дне

      2
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 10 марта 2017, 11:16

      Согласен немцы правильно высказали

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 10 марта 2017, 11:03

      Пока не введут видео просмотр нарушений - это б л я т с т в о будет твориться всегда. А УЕФА это б л я т с т в о устраивает на все сто.

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > neveldomha 10 марта 2017, 14:16

      для этого и не вводят как же тогда букмекеры будут бабки делать а там много делают - эта тема вообще не прикасаема

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 10 марта 2017, 11:01

      Полностью провальное судейство!

      5
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 10 марта 2017, 10:58

      Все равно уже ничего не исправишь.

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 10 марта 2017, 10:33

      Германия ставила на Барсу:)

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