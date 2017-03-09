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  • Делегат матча «Барселона» – «ПСЖ» остался недоволен работой арбитра Айтекина

Делегат матча «Барселона» – «ПСЖ» остался недоволен работой арбитра Айтекина

9 марта 2017, 21:30
53

УЕФА остался недоволен работой арбитра Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Напомним, встреча завершилась победой каталонцев, а судья поставил два пенальти в ворота французской команды.

Сообщается, что делегат этой встречи готовит доклад о работе немецкого рефери, в котором планирует дать полную оценку его работе. Айтекину грозит снижение рейтинга при распределении арбитров на обслуживание матчей или даже отстранение от работы на некоторое время.

Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Айтекин Дениз
Комментарии (53)
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KorolShut
1489085185
Что ему снижение рейтинга, он за вчерашний цирк, деньжат в карман небось неплохо себе положил
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Антибиотик
1489085949
Да этому судьишке можно больше не работать похоже. Барса всё оплатит.
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ufos73
1489087424
Отстранить от футбола, Сталин бы вообще расстрелял...
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Павел Буре
1489089881
Только что опять просмотрел видео со 2 пенальти, касание было, основания ставить пенальти было. Поразило то, что даже сам маркьонес не спорил с судьей, значит чувствовал вину.
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nelez
1489090089
Уже наказали. Дениз Айтекин не будет судить евроматчи в течении года из за грубейших ошибок в матче барселона ПСЖ. Интересно что всо выявленные "ошибки"-их 14 ,в пользу барселоны. Случайность наверное.
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MU-fanatic
1489096017
весь второй тайм барса играла не с псж,а с судьями и победила благодаря двум лучшим театралам!куда справедливее было бы отыграть овертайм и посмотреть пенальти,если бы до них дошло,но не наблюдать на эти жалкие нырки в штрафной!самый сомнительный и несправедливый кэмбек за всю историю футбола...и какой смыл было вводить видеоповторы и двух доп судей за ворота,если ничего не изменилось после этих нововведений!?(((интерес к игре после таких матчей падает,обидно!
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Хотел же ставить на ничью
1489096901
судью на мыло
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Wagarti
1489110905
Ой блядь, да не от арбитра это всё, а от инстанций повыше; Айтекин же просто вписался в этот замут, благодаря чему прославился, плюс прочие бонусы. Также вспоминается партнёр Барселоны УЕФА в лице арбитра Эвребе. Челси с ПСЖ как расходный материал. К чертям всю эту хуйню. Всем воздастся по заслугам. Спустя недолгие годы после беспредела в Лондоне слава победы в ЛЧ пришла и к Челси, а Барса была дважды размазана по зелёным полям Мюнхена и своего родного одноимённого города. Так что не ссать, в будущем всё встанет на свои места: ПСЖ - большой европейский успех, Барселоне - (censored). Всем удачи, любви и терпения! Всё, пока, пока! ;)
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boba42
1489111292
вылетят в следующей игре,видимо правда есть
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neveldomha
1489141324
Вопрос не только в Айтекене. Вся команда арбитров отработала на неуд. По сути все говно пришло от судей на вратарской линии. Главный судья во всех спорным моментах принимал решение, основанное на их мнении. А их задача была вытянуть барсу из ж опы.
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