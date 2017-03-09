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    Делегат матча «Барселона» – «ПСЖ» остался недоволен работой арбитра Айтекина

    УЕФА остался недоволен работой арбитра Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Напомним, встреча завершилась победой каталонцев, а судья поставил два пенальти в ворота французской команды.

    Сообщается, что делегат этой встречи готовит доклад о работе немецкого рефери, в котором планирует дать полную оценку его работе. Айтекину грозит снижение рейтинга при распределении арбитров на обслуживание матчей или даже отстранение от работы на некоторое время.

    Источник: Marca

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    09.03.2017 21:30
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 10 марта 2017, 13:22

      Вопрос не только в Айтекене. Вся команда арбитров отработала на неуд. По сути все говно пришло от судей на вратарской линии. Главный судья во всех спорным моментах принимал решение, основанное на их мнении. А их задача была вытянуть барсу из ж опы.

      2
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      Рейтинг: +33

      boba42 10 марта 2017, 05:01

      вылетят в следующей игре,видимо правда есть

      1
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 10 марта 2017, 04:55

      Ой блядь, да не от арбитра это всё, а от инстанций повыше; Айтекин же просто вписался в этот замут, благодаря чему прославился, плюс прочие бонусы.
      Также вспоминается партнёр Барселоны УЕФА в лице арбитра Эвребе.
      Челси с ПСЖ как расходный материал.
      К чертям всю эту хуйню.
      Всем воздастся по заслугам.
      Спустя недолгие годы после беспредела в Лондоне слава победы в ЛЧ пришла и к Челси, а Барса была дважды размазана по зелёным полям Мюнхена и своего родного одноимённого города.
      Так что не ссать, в будущем всё встанет на свои места: ПСЖ - большой европейский успех, Барселоне - (censored).
      Всем удачи, любви и терпения!
      Всё, пока, пока!
      ;)

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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 10 марта 2017, 01:01

      судью на мыло

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 марта 2017, 00:46

      весь второй тайм барса играла не с псж,а с судьями и победила благодаря двум лучшим театралам!куда справедливее было бы отыграть овертайм и посмотреть пенальти,если бы до них дошло,но не наблюдать на эти жалкие нырки в штрафной!самый сомнительный и несправедливый кэмбек за всю историю футбола...и какой смыл было вводить видеоповторы и двух доп судей за ворота,если ничего не изменилось после этих нововведений!?(((интерес к игре после таких матчей падает,обидно!

      6
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > MU-fanatic 10 марта 2017, 08:22

      играла как могла, честь и хвала за то что хотели пройти дальше! поставь себя на их место тебе не хотелось бы пройти дальше? А что сделал ПСЖ, как сыграла? я скажу, да никак! Как она сыграла в Париже?! К сожалению она уже приехала с мыслями что прошла дальше, игра была такая же, в обороне, попробуй забить 4! )) Ну забила да не 4 а 6! А там не важно как, главное у Барсы было желание играть и выиграть! А у ПСЖ нет!

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Luis Figo 10 марта 2017, 11:24

      Не важно как - это очень по-нашему. Браво!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > MU-fanatic 10 марта 2017, 21:53

      это ее величество Барселона....

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Luis Figo 11 марта 2017, 02:06

      у барсы чести нет и судьи это подтверждают

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 9 марта 2017, 23:08

      Уже наказали. Дениз Айтекин не будет судить евроматчи в течении года из за грубейших ошибок в матче барселона ПСЖ. Интересно что всо выявленные "ошибки"-их 14 ,в пользу барселоны. Случайность наверное.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > nelez 9 марта 2017, 23:16

      Круто, но мало ( Я б еще на детекторе лжи проверил, нет ли какой то личной выгоды...

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > nelez 10 марта 2017, 02:17

      Зато как люди подняли на этом:) Никто про котировки не знает на этот матч?

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 марта 2017, 23:07

      В пользу любой команды судьи ошибаются и это факт. Ничего нового. Не ну тут школьники херню пишут понятно. Здравые люди поймут.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Mr Abdullaev 10 марта 2017, 00:50

      и большинство этих школьников как раз поддерживают такую барсу(((почему Месси не симулирует,как это делает Суарес или Неймар,здесь не только вопрос плохого судейства,но и чести футболистов,которой как оказалось нет у лучшей команды европы и мира последнего десятилетия!!!позорище,да и только!

      3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > MU-fanatic 10 марта 2017, 17:18

      "здесь не только вопрос плохого судейства,но и чести футболистов" +100500!

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 марта 2017, 23:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только что опять просмотрел видео со 2 пенальти, касание было, основания ставить пенальти было. Поразило то, что даже сам маркьонес не спорил с судьей, значит чувствовал вину.

      -4
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Павел Буре 9 марта 2017, 23:45

      Да как же ты не поймешь, касание само по себе - не основание для пенальти! Этих касаний десятки в каждом матче, что теперь по 10 пеналей ставить всегда?

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Schicko_008 10 марта 2017, 00:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      конечно касание это не основание для пенальти если игрок не упал!!!! А суарес, умничка, почувствовал касание и рухнул, тем более защитник смотрел на него,!! вот скажи за чем защитник который хотел догнать суареса бежал с выставленной рукой вперед и смотрел на него?????? момент посмотри, защитник даже не спорил а отошел в сторонку, потому что понял что накосячил и попался!!

      -5
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      Рейтинг: +17

      AC1D > Павел Буре 10 марта 2017, 00:38

      Какое это касание, тогда бы при каждом угловом все падали, если бы так легко пенальти назначали. Так что Суарез упал в который раз, а судья на провокацию поддался. Про Ди Марию молчу. Сложный матч, и судья невысокого класса, вот собственно и результат .

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 10 марта 2017, 01:27

      защитник сделал минимальное касание,быстро понял,что это наказуемо и убрал почти сразу же руку,а гандон Суарез взялся за свое зубастое лицо и упал,как будто его накаутировали,расцарапали всю физиономию...вот что было на всех повторах видно,вот только ближе всех был неквалифицированный горе помощник судьи,который убил всю интригу!!!в случае с первым пенальти было тоже самое,защитник уже упал по своей вине,а Неймар воспользовался случаем и специально зацепил локоть уже лежачего игрока ПСЖ)))бляяяя смешно на это все было смотреть....

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 10 марта 2017, 09:47

      ФУУУУУУ, как же вы бесите, хотя бы правила прочитай, если не можешь найти, тогда читай дальше:
      11-метровый удар назначается в случае, когда игрок совершает в пределах своей штрафной площади любое из нарушений, наказуемых штрафным ударом, и мяч при этом находился в игре.
      Штрафной удар назначается в пользу команды соперника в том случае, если игрок совершит любой из следующих семи неправильных приемов, выполненных, по мнению арбитра, грубо и опасно для соперника или с чрезмерной силой:

      ударит или попытается ударить соперника ногой

      сделает или попытается сделать подножку сопернику

      прыгнет на соперника

      совершит опасное нападение на соперника

      ударит или попытается ударить соперника рукой

      грубо толкнет соперника

      блокирует соперника
      Штрафной удар в пользу команды соперника назначается также в том случае, если игрок совершит одно из следующих трех нарушений:


      задержит соперника руками или корпусом

      совершит или попытается совершить плевок в соперника

      умышленно сыграет рукой (это не касается вратаря в пределах своей штрафной площади)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Павел Буре 10 марта 2017, 09:54

      В первом случае когда защитник подскользнулся он помешал неймару добраться к мячу. неймар умышленно зацепился или нет, это уже никого не интересует, факт того что защитник задержал неймара.
      По второму пенальти игрок ударит или попытается ударить соперника рукой, скажешь такого не было???? Я думаю нечего догонять саперника с вытянутой вперед рукой, когда ты его прозевал.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > AC1D 10 марта 2017, 09:57

      11-метровый удар назначается в случае, когда игрок совершает в пределах своей штрафной площади любое из нарушений, наказуемых штрафным ударом, и мяч при этом находился в игре. ПРИ УГЛОВОМ МЯЧ НЕ НАХОДИТСЯ В ИГРЕ!!!! ПРОЧИТАЙТЕ СНАЧАЛА ПРАВИЛА ПОТОМ ПИШИТЕ КОММЕНТАРИИ !!!!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Schicko_008 10 марта 2017, 10:20

      да как же ты не поймешь, касание - да, а вот если игрок ударит или ПОПЫТАЕТСЯ ударить соперника рукой ТОГДА ДА!! за чем догонять суареса с вытянутой вперед рукой??? первый раз вижу такую технику бега))))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Павел Буре 10 марта 2017, 17:17

      То есть ты хочешь сказать, что защитник ПОПЫТАЛСЯ УДАРИТЬ рукой Суареса???? Это сильно, однако!!!))))) Дядь, это смешно!

      По-моему как раз очевидно, что судья расценил это как толчок, но только толчка не было!)))) А попытку ударить здесь может усмотреть только фанат Барсы, абсолютно ослепший от своего фанатизма...

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Schicko_008 10 марта 2017, 17:25

      с повтора больше похоже на толчок, но кто защитнику виноват, что он во-первых упустил суареса, во вторых пытался его догнать с вытянутой рукой!!! повторюсь основания для пенальти было 100%. Вот судья взял и поставил пенальти, в чем криминал???

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Павел Буре 10 марта 2017, 17:39

      "пытался его догнать с вытянутой рукой" - это не основание для пенальти! Вот в чем криминал!)

      1
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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 11 марта 2017, 02:09

      иди в хоккей играй умник))!там твое место!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 11 марта 2017, 02:13

      а ты мне не указывай, за собой смотри. У тебя до сих пор горит в одном месте!!!

      -2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 11 марта 2017, 02:27

      с чего у меня должно гореть???я за справедливый и честный футбол!а ты мямля...)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 11 марта 2017, 02:45

      а ты наивный мальчик который летает в облаках!!! справедливого футбола нет и скоро не будет, пока не введут видео повторы!

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 11 марта 2017, 15:46

      видео повторы уже есть идиот,вот только их используют в случаях с голом)))и мальчик видимо ты,раз не можешь разобраться в такой простой ситуации,обмылок слепой,который не разбирается ни в правилах,ни в футболе,банальный барселоновский глупый глор!!!к тому же еще упертый как бревно!хоккей и футбол разные игры)))

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 11 марта 2017, 15:49

      можешь еще писать свой не аргументированный бред сколько хочешь...это не изменит того,что ты сука олень,которому лишь бы че вякнуть не по делу)!судя по твоим коментам и прогнозам ты ваще матч не смотрел!!!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 11 марта 2017, 16:01

      сука олень так у тебя в паспорте написано.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Павел Буре 11 марта 2017, 16:05

      Суарес грамотно траекторию пересек, посмотри на реакцию арбитра за воротами и главного. Хотя я уверен ты это не поймешь. А еще в ютюбе забей, бубнов подробно весь матч комментирует. Если для тебя и это не аргумент, то я просто буду рад что у тебя горит, горело и будет гореть твой пукан. Больше можешь мне не отвечать, потому - что я точно тебе отвечать не буду!!! Не вижу смысла, если ты бестолковый, то я за одну неделю тебе мозги не вставлю. Удачи и купи себе огнетушитель. (Напиши за какую команду ты болеешь??)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 11 марта 2017, 17:53

      ты дурило сам себе в своем коменте противоречишь)))у меня по нику видно ослина слепая за кого я топлю,поэтому у меня ничего не горит и все твои слова это пустые оправдания отвратительного судейства и бесчестия некоторых игроков!)и я в твоих ответах не нуждаюсь,ибо ты не интересный собеседник...а обычный дятел,которых здесь полно)))!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 11 марта 2017, 18:05

      дятел сын твоего отца, хотя нет ты не дятел ты хамло невоспитанное , на которое в классе все сали вот оно и решило здесь по умничать!!! Я тебя прекрасно понимаю, барса МЮ в финале два раза унизила, так у тебя до сих пор пукан горит, купи себе огнетушитель и засунь в свой пукан. Сера алекса уважаю. Очень жаль великий МЮ, что за него глорят такие бестолочи как ты!!! ну ничего не могут же быть все фанаты нормальными,должны быть и такие как ты!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 11 марта 2017, 18:33

      ты повторяешься,не интересный собеседник говорю же,таких здесь пруд пруди и ты это подтвердил)))тебе уже об этом не только я сказал,так что иди по спи,отдохни...по твоему разговорному стилю речи видно,что ты недалекий!!!отъе

      0
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      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 11 марта 2017, 19:04

      я пойду посплю, вот только обидно, что от моего сна у тебя мозгов не прибавится. Ты можешь писать что угодно, но историю ты не изменишь, и слава богу, представляю если таких до.баебов как ты, к власти допустить, что будет!!! Хотя они и так уже у власти!!! радуйся.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 11 марта 2017, 22:24

      когда сказать нечего начинается маразм)))и нечего здесь жаловаться на свою никчемную жизнь неудачника!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 11 марта 2017, 22:46

      неудачник?? моя любимая команда пишет историю, когда твоя покупает бота погба за 100 лямов и ставит рекорд по ничье!!!! поэтому отдыхай паря!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 12 марта 2017, 16:58

      хахахахахха это еще раз говорит об отсутствие объективного мнения,ибо ты санный глор и этим все сказано)))))ты будешь усираться,отрицать все другие более адекватные мнение,говорить не по теме,переводя стрелки на другие,потому что ты санный и тупой глор барсы,вас уже миллиарды таких идиотов,у которых в туалетах висят постеры балерины Неймара и дракулы Суареса))))так что можешь идти на ХУЙ малыш!!!женский хоккей твой любимый спорт)))а барселоне уже давно стыдно,что у нее такие игроки симулянты и тупорылые глоры-болельщики!)и Паша Буре,который сказал,что не будет больше отвечать на мои коменты и все равно это делает))))да потому что ты санный глор барсы,который не затыкается и будет писать и отвечать всем кто скажет правду о его команде симулянтов балерин))))иди добей об стенку все,что у тебя там осталось дибилушка)))уже скоро 1/4 долбаеб,а ты все вякаешь здесь не по теме)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 марта 2017, 22:23

      Отстранить от футбола, Сталин бы вообще расстрелял...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > ufos73 9 марта 2017, 23:04

      Смешной

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Mr Abdullaev 9 марта 2017, 23:14

      Чем я тя насмешил?

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 9 марта 2017, 21:59

      Да этому судьишке можно больше не работать похоже. Барса всё оплатит.

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