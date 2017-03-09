Семин — о матче «Барселона» — «ПСЖ»: «Это был идеальный футбол»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от просмотра матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» (6:1, 6:5 по сумме двух в матчей).

«Это был идеальный футбол, к которому нужно стремиться. Посмотрите, сколько зрителей на трибунах, сколько эмоций, какие поля и воля к победе! Вот поэтому футбол и остается спортом номер один в мире. Верил ли в «Барселону»? Конечно, это чудо. Но французы сами виноваты. В «ПСЖ» мастеровитые игроки, а сыграли безвольно, отдали территорию и не сопротивлялись» — сказал Семин.

Ранее специалист похвалил полузащитника Алексея Миранчука.

После 18-ти туров чемпионата России «железнодорожники» занимают десятое место.