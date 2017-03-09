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  • Семин — о матче «Барселона» — «ПСЖ»: «Это был идеальный футбол»

Семин — о матче «Барселона» — «ПСЖ»: «Это был идеальный футбол»

9 марта 2017, 18:10
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от просмотра матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» (6:1, 6:5 по сумме двух в матчей).

«Это был идеальный футбол, к которому нужно стремиться. Посмотрите, сколько зрителей на трибунах, сколько эмоций, какие поля и воля к победе! Вот поэтому футбол и остается спортом номер один в мире. Верил ли в «Барселону»? Конечно, это чудо. Но французы сами виноваты. В «ПСЖ» мастеровитые игроки, а сыграли безвольно, отдали территорию и не сопротивлялись» — сказал Семин.

Ранее специалист похвалил полузащитника Алексея Миранчука.

После 18-ти туров чемпионата России «железнодорожники» занимают десятое место.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Барселона ПСЖ Локомотив Семин Юрий
Комментарии (7)
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Бриг
1489075275
Идеальное пособие о том, как клянчить пенальти.
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x-x-x-x-x
1489077264
вроде тренер а такую глупость говорить. игра была продана если не командой то точно отдельными игроками особенно защитниками. и если это не увидел тренер то грош ему цена. но а если промолчал то тем более
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swot1205
1489078370
Барса просто машина
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ijgjr
1489079694
Как можно назвать игру идеальной если одна команда проигрывает со счетом 1-6 - объясните пожалуйста
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