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    Семин — о матче «Барселона» — «ПСЖ»: «Это был идеальный футбол»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от просмотра матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» (6:1, 6:5 по сумме двух в матчей).

    «Это был идеальный футбол, к которому нужно стремиться. Посмотрите, сколько зрителей на трибунах, сколько эмоций, какие поля и воля к победе! Вот поэтому футбол и остается спортом номер один в мире. Верил ли в «Барселону»? Конечно, это чудо. Но французы сами виноваты. В «ПСЖ» мастеровитые игроки, а сыграли безвольно, отдали территорию и не сопротивлялись» — сказал Семин.

    Ранее специалист похвалил полузащитника Алексея Миранчука.

    После 18-ти туров чемпионата России «железнодорожники» занимают десятое место.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    09.03.2017 18:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 9 марта 2017, 20:14

      Как можно назвать игру идеальной если одна команда проигрывает со счетом 1-6 - объясните пожалуйста

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 9 марта 2017, 19:52

      Барса просто машина

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 марта 2017, 19:34

      вроде тренер а такую глупость говорить. игра была продана если не командой то точно отдельными игроками особенно защитниками. и если это не увидел тренер то грош ему цена. но а если промолчал то тем более

      -2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > x-x-x-x-x 9 марта 2017, 20:16

      Согласен на все сто

      -1
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > x-x-x-x-x 9 марта 2017, 20:57

      Ага ага. отговаривайся. псж 3 раза 1 на 1 выходили и???? пропукалт

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 марта 2017, 19:01

      Идеальное пособие о том, как клянчить пенальти.

      -1
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      Рейтинг: +4023

      raritet > Бриг 10 марта 2017, 17:35

      Непонятная причина слива ПСЖ ответной встречи. Увы , ее наверное никогда не узнать.

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