Семин: «Миранчук понял, что нужно отбрасывать из головы то, что не касается футбола»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил прогресс в действиях полузащитника Алексея Миранчука. После неудачных попыток сменить команду 21-летний футболист отозвал заявление об уходе из московского клуба.

Хавбек забил гол в матче 18-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

«Алексей в этом плане молодец. Нужно отбрасывать из головы то, что не касается футбола, он правильно понял. Есть много потусторонних вещей, которые мешают молодым игрокам, да и тренерам тоже. Если я буду обращать внимание на все высказывания, критику, то у меня не останется времени заниматься командой. Об этом я и сказал Миранчуку, и пока все получается, а дальше посмотрим», – сказал Семин.

В период окна переходов интерес к россиянину проявлял «Рубин».