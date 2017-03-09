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    Семин: «Миранчук понял, что нужно отбрасывать из головы то, что не касается футбола»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил прогресс в действиях полузащитника Алексея Миранчука. После неудачных попыток сменить команду 21-летний футболист отозвал заявление об уходе из московского клуба.

    Хавбек забил гол в матче 18-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

    «Алексей в этом плане молодец. Нужно отбрасывать из головы то, что не касается футбола, он правильно понял. Есть много потусторонних вещей, которые мешают молодым игрокам, да и тренерам тоже. Если я буду обращать внимание на все высказывания, критику, то у меня не останется времени заниматься командой. Об этом я и сказал Миранчуку, и пока все получается, а дальше посмотрим», – сказал Семин.

    В период окна переходов интерес к россиянину проявлял «Рубин».

    Источник: ТАСС

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    09.03.2017 15:48
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