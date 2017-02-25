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Миранчук не перешел в «Рубин» по вине своих агентов

25 февраля 2017, 12:59
7

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что переходу хавбека Алексея Миранчука в «Рубин» помешали собственные агенты. По информации СМИ, казанцы были готовы заплатить за 21-летнего игрока 5 миллионов евро.

«Что касается Миранчука, то мы согласовали его трансфер с «Рубином», а договориться об условиях личного контракта с казанским клубом не смогли его агенты.

У меня нет опасений, что в связи с этой историей болельщики будут травить Алексея или подвергать его обструкции. Несмотря на все эту эпопею, Миранчук на протяжении всего времени профессионально относился к своим обязанностям, тренировался наравне со всеми и не снижал к себе требований», – сказал Геркус.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Миранчук записал на свой счет один гол и одну результативную передачу в 16-ти поединках. Его соглашение с железнодорожниками истечет в конце 2017 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Миранчук Алексей Геркус Илья
Комментарии (7)
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BarStep
1488019773
Оно и к лучшему..., Лоськов хоть научит играть в футбол...
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marslond
1488020149
Миранчук не перешел в «Рубин» по вине своей слабой игры.
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kto eto
1488022936
Основным критерием является игра футболиста. Агенты просто предъявили завышенные требования соответствующие амбициям футболиста. Значит не так хорош и с этим нужно мириться.
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forward33
1488025049
В Локо у него всё равно игровой практики больше будет
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ivanthebest
1488029151
Забавно, косячат агенты, а шл..хой выглядит Миранчук... Своя голова должна быть на плечах, а не только мысли о том, как бы навариться поболее...
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Joko21
1488029948
кто бы сомневался! В итоге пострадает только один мальчишка, который своей головой не хочет думать
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