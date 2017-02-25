Миранчук не перешел в «Рубин» по вине своих агентов

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что переходу хавбека Алексея Миранчука в «Рубин» помешали собственные агенты. По информации СМИ, казанцы были готовы заплатить за 21-летнего игрока 5 миллионов евро.

«Что касается Миранчука, то мы согласовали его трансфер с «Рубином», а договориться об условиях личного контракта с казанским клубом не смогли его агенты.

У меня нет опасений, что в связи с этой историей болельщики будут травить Алексея или подвергать его обструкции. Несмотря на все эту эпопею, Миранчук на протяжении всего времени профессионально относился к своим обязанностям, тренировался наравне со всеми и не снижал к себе требований», – сказал Геркус.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Миранчук записал на свой счет один гол и одну результативную передачу в 16-ти поединках. Его соглашение с железнодорожниками истечет в конце 2017 года.