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    Верратти: «После гола Кавани игроки «Барселоны» сказали мне, что игра окончена»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти уточнил детали ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Барселоне» со счетом 1:6 (5:6 по сумме двух встреч).

    «Гол Кавани помог нам успокоиться. После этого я говорил с игроками «Барселоны» — они сказали, что игра окончена.

    Мы пропустили три гола за семь минут, и я не могу найти объяснений. Это футбол. Никогда не забуду этот матч. Надеюсь, все мы извлечем урок из этого поражения.

    «Барса» заслужила выход в следующую стадию. Против них было трудно играть и перемещать мяч по полю. В первом тайме они мощно прессинговали нас. Во второй половине мы просто должны были сыграть лучше», — считает итальянец.

    Решающий мяч на 5-й дополнительной минуте забил полузащитник каталонцев Серхи Роберто.

    Источник: Goal.com

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    09.03.2017 12:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 9 марта 2017, 19:46

      Нравятся мне ребята " судьи подкуплены и т.д и т.п."
      Ребята!!! Барса сделал невозможное, примите это- особенно фаны реала.
      А ПСЖ мог и сам тащить, кавани 1 на 1, ди мария 1 на 1. Все просрали, вам никто не виноват.
      Бааарсааааа!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 9 марта 2017, 18:33

      надо забивать голы а не прослушивать идиот.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid 9 марта 2017, 16:49

      пенальти на Суаресе (5 гол) - чистая фантазия судьи, а еще наш чемпионат обсерают, тут в ЛЧ покруче судьи вытворяют (не за спасибо конечно)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 марта 2017, 14:21

      наивный как восьмикласница!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 марта 2017, 13:00

      Болел за барсу, но вытянули их опять конечно- помогли с обоими пенальти...

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > mihail200606 9 марта 2017, 14:52

      Не неси только бред,а!Пожалуйста!

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Ronaldinho R10 9 марта 2017, 19:46

      С закрытыми глазами матч смотрел?

      1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 9 марта 2017, 12:52

      Накололи

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 марта 2017, 12:39

      Они сказали....Ты и поверил...сами виноваты за такое хз что

      2
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