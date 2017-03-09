Верратти: «После гола Кавани игроки «Барселоны» сказали мне, что игра окончена»

Нравятся мне ребята " судьи подкуплены и т.д и т.п."
Ребята!!! Барса сделал невозможное, примите это- особенно фаны реала.
А ПСЖ мог и сам тащить, кавани 1 на 1, ди мария 1 на 1. Все просрали, вам никто не виноват.
Бааарсааааа!!!!!
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти уточнил детали ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Барселоне» со счетом 1:6 (5:6 по сумме двух встреч).
«Гол Кавани помог нам успокоиться. После этого я говорил с игроками «Барселоны» — они сказали, что игра окончена.
Мы пропустили три гола за семь минут, и я не могу найти объяснений. Это футбол. Никогда не забуду этот матч. Надеюсь, все мы извлечем урок из этого поражения.
«Барса» заслужила выход в следующую стадию. Против них было трудно играть и перемещать мяч по полю. В первом тайме они мощно прессинговали нас. Во второй половине мы просто должны были сыграть лучше», — считает итальянец.
Решающий мяч на 5-й дополнительной минуте забил полузащитник каталонцев Серхи Роберто.