Верратти: «После гола Кавани игроки «Барселоны» сказали мне, что игра окончена»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти уточнил детали ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Барселоне» со счетом 1:6 (5:6 по сумме двух встреч).

«Гол Кавани помог нам успокоиться. После этого я говорил с игроками «Барселоны» — они сказали, что игра окончена.

Мы пропустили три гола за семь минут, и я не могу найти объяснений. Это футбол. Никогда не забуду этот матч. Надеюсь, все мы извлечем урок из этого поражения.

«Барса» заслужила выход в следующую стадию. Против них было трудно играть и перемещать мяч по полю. В первом тайме они мощно прессинговали нас. Во второй половине мы просто должны были сыграть лучше», — считает итальянец.

Решающий мяч на 5-й дополнительной минуте забил полузащитник каталонцев Серхи Роберто.