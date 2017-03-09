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    Гол Серхи Роберто принес «Барселоне» историческую победу над «ПСЖ»

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» открыт счет. На третьей минуте матча гол забил нападающий хозяев Луис Суарес. На 40-й минуте игры Лайвен Курзава отправил мяч в свои ворота. Во второй половине встречи Лионель Месси с пенальти сделал счет 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани сделал счет 3:1.

    После чего Неймар оформил дубль. Решающим стал гол Серхи Роберто на пятой дополнительной минуте игры. Отметим, что первая встреча закончилась победой французов со счетом 4:0.

    1:0 – Суарес, 3

    2:0 – Курзава, 40 (в свои ворота)

    3:0 – Месси, 50 (с пенальти)

    3:1 – Кавани, 62

    4:1 – Неймар, 88

    5:1 – Неймар, 90+1 (с пенальти)

    6:1 – Роберто, 90+5

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2017 01:00
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 9 марта 2017, 11:48

      Верил в Барсу!!!!! Сам ставил на прход и на канторе советовал тянуть кф 10

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 9 марта 2017, 11:21

      Моё мне двузначное: судьи помогли, что первый пенальти,не обязательный и спорный(не помню когда за снос головой пенальти давали, просто ржака).Руками значит можно в штрафной хватать за футболки в штрафной, а голову вперёд нельзя,что за бред!!!Второй пенальти суарез с маленькой буквы и этим всё сказано!Вот шестой гол не могу сказать надо смотреть и ни с одного ракурса.Четвертый гол это профессиональное точное исполнение.
      Второе мнение ПСЖ где был ????4-0 думали хватит.
      3-1 стало всё,игра сделана.Да я и сам честно говоря не поверил. И два момента загубить таких.Вот и весь расклад.
      На судей много можно конечно сослаться ,не без этого.Но купились же.Значит Барса хотела доказать и доказала ,что в этом театре они лучшие и дальше в футбольном спортивном шоу они идут дальше. Эмери жаль.

      0
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 9 марта 2017, 09:21

      Ставка моя сыграла, не сомневался в крупной победе Барсы, но правда есть правда, судья чуток подмог

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 марта 2017, 09:20

      при всех косяках судейства , ведь бегают по полю а не как наши мега-типо- футболисты стоят на поле. имею в виду большинство сборников россиян..

      0
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 9 марта 2017, 09:16

      До сих пор отойти не могу!!! Нет слов!!

      !Сегодня же после работы заново смореть это ЧУДО!!!
      Спасибо Барселоне!

      -1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 9 марта 2017, 08:39

      Уж простят меня любители Барселоны, но Второго пенальти не было. Протащили барсу , вот и всё.

      4
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      Рейтинг: +20

      MisterBest > lekseij2007 9 марта 2017, 09:04

      хоть 10...хоть 20 пенальти....так стойко и мужественно сыграть после разгрома в Париже....это заслуживает уважения...

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > lekseij2007 9 марта 2017, 09:17

      да это была игра Суареса (ну и судьи)

      2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > lekseij2007 9 марта 2017, 14:57

      Чистый формальный пеналь.Рука на спине?Рухнул?Буть добр,мяч на точку.

      -3
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 9 марта 2017, 08:26

      самым крутым был и будет Бавария - МЮ. Потому что финал.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 марта 2017, 08:09

      А я мудак не верил в Барсу и принципиально не стал смотреть матч. Никогда себе этого не прощу. Всех кто верил( я не в счёт)с победой))))

      3
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 9 марта 2017, 07:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что гол на чужём поле за два не считают уже???? Тогда счёт равен 6 :6 но Барсу все любят и ей разрешили идти дальше???

      -7
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > sobaka120982 9 марта 2017, 08:07

      А разве когда-то за 2 считали??? )))
      Уважаемый, вы давно футболом интересуетесь? )))

      4
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > sobaka120982 9 марта 2017, 11:27

      Никогда не считался,в правилах трактуется: что при равенстве забитых и пропущенных голов,преимущество у того кто забил больше мячей на чужом поле.Подчеркиваю: при равенстве,но не при разнице.
      Это на будущее))))

      1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > sobaka120982 9 марта 2017, 15:05

      Аххаххаа)))Повеселил парень!))И эти люди сидят на ветках про футбол, умудряются излагать свои мысли...Куда ж все катится..

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Томь вперёд 26 марта 2017, 08:40

      Я не правильно изложил свою мысль)))

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 марта 2017, 07:11

      Барса велик!!

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