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  • Гол Серхи Роберто принес «Барселоне» историческую победу над «ПСЖ»

Гол Серхи Роберто принес «Барселоне» историческую победу над «ПСЖ»

9 марта 2017, 01:00
60

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» открыт счет. На третьей минуте матча гол забил нападающий хозяев Луис Суарес. На 40-й минуте игры Лайвен Курзава отправил мяч в свои ворота. Во второй половине встречи Лионель Месси с пенальти сделал счет 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани сделал счет 3:1.

После чего Неймар оформил дубль. Решающим стал гол Серхи Роберто на пятой дополнительной минуте игры. Отметим, что первая встреча закончилась победой французов со счетом 4:0.

1:0 – Суарес, 3

2:0 – Курзава, 40 (в свои ворота)

3:0 – Месси, 50 (с пенальти)

3:1 – Кавани, 62

4:1 – Неймар, 88

5:1 – Неймар, 90+1 (с пенальти)

6:1 – Роберто, 90+5

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Месси Лионель Суарес Луис Кавани Эдинсон Роберто Серджи Курзава Лайвен Неймар
Комментарии (60)
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alex1951
1489010762
Неуемная ненависть к Неймару, и к судье - за пенальти ,которого не было! Свиньи! Барсу элементарно вытащили! А 6й мяч? Что делал линейный,сопли жевал? Двое в офсайте! Тьфу...
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Parighev
1489011042
фу позорище этой барсе гребаный суарез сцука.какой бы не был плохой псж .гребаный пенальти и гребаный суарез симулянт херов
хореть им в четвертьфинале от Баварии или Реала
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lokomotyv
1489011158
я считаю так барса молодцы, теперь никто не имеет право тролить роналду о том что он нырялду судья проебался со вторым пенальти есть вероятность что нужно было удалять суареса НО есть одно НО при всем при этом забивай кавани и ди мария и все это проблема псж они тоже историю написали как самые большие простофили не место им и арсеналу в лиги чемпионов
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Cant Stop
1489012001
нехрен в обороне было сидеть, надо было играть просто
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iron_Savior
1489012088
А вы видели как Суаресик после матча к судьям побежал? лыба до ушей...
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Ronaldinho R10
1489012105
Это потрясающе было.Я знал,что Барса не пройдет...но где-то глубоко верил.После гола Кавани все опустилось...но потом,по сути, 3 гола за 10 минут..Это фантастика.Штрафной Неймара,как же он вовремя попал в 9! После него уже не казалось таким невозможным пройти дальше...Ну и гол Серхи с потрясной передачи Неймара это был восторг!Как Тер Штеген тащил,пошел в штрафную,подстраховал завозившегося Турана...Одни эмоции! С победой,фаны Барсы!Вот за такие свершения я искренне люблю Барсу!Великий клуб!
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sergun-kuk
1489013605
Это был фантастический матч! Браво Барса!!!!
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sobaka120982
1489033676
А что гол на чужём поле за два не считают уже???? Тогда счёт равен 6 :6 но Барсу все любят и ей разрешили идти дальше???
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lekseij2007
1489037980
Уж простят меня любители Барселоны, но Второго пенальти не было. Протащили барсу , вот и всё.
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petrucho-spb
1489047663
Моё мне двузначное: судьи помогли, что первый пенальти,не обязательный и спорный(не помню когда за снос головой пенальти давали, просто ржака).Руками значит можно в штрафной хватать за футболки в штрафной, а голову вперёд нельзя,что за бред!!!Второй пенальти суарез с маленькой буквы и этим всё сказано!Вот шестой гол не могу сказать надо смотреть и ни с одного ракурса.Четвертый гол это профессиональное точное исполнение. Второе мнение ПСЖ где был ????4-0 думали хватит. 3-1 стало всё,игра сделана.Да я и сам честно говоря не поверил. И два момента загубить таких.Вот и весь расклад. На судей много можно конечно сослаться ,не без этого.Но купились же.Значит Барса хотела доказать и доказала ,что в этом театре они лучшие и дальше в футбольном спортивном шоу они идут дальше. Эмери жаль.
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