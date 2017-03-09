Гол Серхи Роберто принес «Барселоне» историческую победу над «ПСЖ»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» открыт счет. На третьей минуте матча гол забил нападающий хозяев Луис Суарес. На 40-й минуте игры Лайвен Курзава отправил мяч в свои ворота. Во второй половине встречи Лионель Месси с пенальти сделал счет 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани сделал счет 3:1.
После чего Неймар оформил дубль. Решающим стал гол Серхи Роберто на пятой дополнительной минуте игры. Отметим, что первая встреча закончилась победой французов со счетом 4:0.
1:0 – Суарес, 3
2:0 – Курзава, 40 (в свои ворота)
3:0 – Месси, 50 (с пенальти)
3:1 – Кавани, 62
4:1 – Неймар, 88
5:1 – Неймар, 90+1 (с пенальти)
6:1 – Роберто, 90+5
Источник: Бомбардир.ру
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