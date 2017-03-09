Эмери: «ПСЖ» упустил такую возможность...»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о причинах, которые привели к разгрому от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы упустили такую возможность... В первом тайме мы уступили по собственной вине. Мы не сумели прессинговать и работать с мячом. Мы защищались очень глубоко, и у соперников было много шансов забить. Мы допустили грубые ошибки в эпизодах, которые привели к пропущенным голам.

Во втором тайме мы были более спокойными, лучше действовали позиционно. Мы играли более эффективно, могли сделать счет 3:2. Но в последние минуты мы все потеряли. «Барселона» умеет делать такие вещи. Для них это было пан или пропал», – сказал после матча специалист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

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