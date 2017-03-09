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    Эмери: «ПСЖ» упустил такую возможность...»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о причинах, которые привели к разгрому от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы упустили такую возможность... В первом тайме мы уступили по собственной вине. Мы не сумели прессинговать и работать с мячом. Мы защищались очень глубоко, и у соперников было много шансов забить. Мы допустили грубые ошибки в эпизодах, которые привели к пропущенным голам.

    Во втором тайме мы были более спокойными, лучше действовали позиционно. Мы играли более эффективно, могли сделать счет 3:2. Но в последние минуты мы все потеряли. «Барселона» умеет делать такие вещи. Для них это было пан или пропал», – сказал после матча специалист.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

    «Роддомам через девять месяцев надо будет нанять много акушерок». Как мир отреагировал на камбэк «Барсы»

    Источник: УЕФА

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    09.03.2017 08:15
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 9 марта 2017, 23:34

      Жаль псж

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 9 марта 2017, 21:38

      ПСЖ достойно играл!! Такие победы/поражения наверное бывают раз в сто лет...

      0
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      Рейтинг: +6

      KWN37 9 марта 2017, 16:57

      С вещами на выход после такого позора, мда-а-а...

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 9 марта 2017, 16:57

      Это мог быть слив, но тогда не стали бы тянуть до последних секунд. Так всё подстроить было невозможно. ПСЖ во втором тайме старалось, но им не повезло. Барса - это футбольные боги, и они уже давно это доказали. Где-то им судья помог, а где-то он не свистел, когда Месси свалили на линии штрафной, например. Так что всё по делу. ПСЖ жаль, Барса - браво!

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      Рейтинг: +264

      McDuff 9 марта 2017, 14:11

      всякое говно смотрите, вчера вот ФНЛ возобновилось

      0
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 9 марта 2017, 12:27

      Жаль Эмери. И в Россию больше не поедет)

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor > ZenitGunner 9 марта 2017, 14:32

      надо отдать ему должное, первый матч псж провели отлично!

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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 9 марта 2017, 11:38

      Как бы человек выиграл не один раз Лигу Европы, и гнать на него то что он трениришка, это бред, может с игроков спросить как бы это вина не только одного человека!

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Alexs1997 9 марта 2017, 12:26

      Соображаешь...
      Вообщем то все Алексеи .люди с головой,
      А безголовые те ,кто болели за Барсу,с пеной у рта доказывающие ,что пендали были честные и офсайта не было!
      Возьмем хотя бы 6 ой гол...Где судья находился?Что делал линейный?
      Это все видно на видео......
      ps ...и повели меня на суд,а судья яйцами трясут...червонцы,червонцы,червонцы....:0) Разве Онемеченные турки
      могут быть справедливыми,когда у них нет ни совести,ни родины....

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 9 марта 2017, 11:22

      Похоже на слив...Согласен,это какое "мастерство" надо иметь,(или хотеть проиграть)чтобы суметь пропустить столько мячей в последние минуты...

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 марта 2017, 11:21

      как сказал бы Дзюба - ТЕРЕНРИШКА!!!!!
      Вала катать 2/3 игры и просрать все преимущество до 3-0, включиться на 10 минут, забить гол и опять отдать мяч Барсе и выпустить еще одного защитника и уповать, да хрен они нам успеют забить это надо быть альтернативно одаренным, привык тренировать колхозные команды, играть надо было в футбол как в первом матче, даже если бы и был счет в конце игры 6-5, то все равно бы прошли.

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      Рейтинг: -92

      Raxor > ZenitGunner 9 марта 2017, 14:35

      я смотрю ты тут под каждым высером над эмери + ставишь. видимо ты вчера псж бабки вь#бал и теперь поливаешь говном эмери

      -1
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 9 марта 2017, 11:09

      Эмери показал всему миру что он -- НЕДОТРЕНЕР ! Так позорно просрать игру - это надо ещё суметь !!!

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