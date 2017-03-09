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Эмери: «ПСЖ» упустил такую возможность...»

9 марта 2017, 08:15
44

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о причинах, которые привели к разгрому от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы упустили такую возможность... В первом тайме мы уступили по собственной вине. Мы не сумели прессинговать и работать с мячом. Мы защищались очень глубоко, и у соперников было много шансов забить. Мы допустили грубые ошибки в эпизодах, которые привели к пропущенным голам.

Во втором тайме мы были более спокойными, лучше действовали позиционно. Мы играли более эффективно, могли сделать счет 3:2. Но в последние минуты мы все потеряли. «Барселона» умеет делать такие вещи. Для них это было пан или пропал», – сказал после матча специалист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

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Источник: УЕФА
Лига чемпионов ПСЖ Барселона Эмери Унаи
Комментарии (44)
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SPACE TRUCKIN
1489038438
неприятный осадок от победы БАРСЫ остался - 2 сомнительных пенальти многовато для такого матча...особенно второй вызывает вопросы...опять же используй хоть один ещё голевой момент - и вопросов к ПСЖ не было бы...
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Georg 07 rus
1489038743
пенали конечно непонятные.....
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alex1951
1489039966
Зря переживаешь Эмей... Тебе не хватило одного мяча,для счастья другими словами ,того самого ,,левого,, пенальти в исполнении симулянта,где дирижировал второй твой ,,друг,, арбитр. После такой обиды ,пацаны раскленлись...фолы пошли,нервы....
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petr69
1489041483
играла Барса хорошо,победа заслужена, но прошла далее незаслуженно. Я не хочу такой футбол. Я не хочу таких судей
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Unlucky_Ev.
1489042357
Новость - копия с другого источника, но и копия безобразная. Эмери Так же говорит И О влиянии судей на результат матча, и на игру ПСЖ.
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giluxa1963
1489045435
да еще судейка помог
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Alan_15
1489046945
Эмери показал всему миру что он -- НЕДОТРЕНЕР ! Так позорно просрать игру - это надо ещё суметь !!!
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FanatSerj
1489047684
как сказал бы Дзюба - ТЕРЕНРИШКА!!!!! Вала катать 2/3 игры и просрать все преимущество до 3-0, включиться на 10 минут, забить гол и опять отдать мяч Барсе и выпустить еще одного защитника и уповать, да хрен они нам успеют забить это надо быть альтернативно одаренным, привык тренировать колхозные команды, играть надо было в футбол как в первом матче, даже если бы и был счет в конце игры 6-5, то все равно бы прошли.
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Alexs1997
1489048724
Как бы человек выиграл не один раз Лигу Европы, и гнать на него то что он трениришка, это бред, может с игроков спросить как бы это вина не только одного человека!
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Gr1goRush
1489051623
Жаль Эмери. И в Россию больше не поедет)
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