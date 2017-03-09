Тухель пообещал вывести «Боруссию» в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заявил, что все игроки его команды верили в победу над «Бенфикой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Специалист также отметил действия нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, который оформил в этой встрече хет-трик.

«Если я скажу, что ждал такого результата, это будет неуважением к «Бенфике». Трудно рассчитывать на четыре забитых мяча в матче с такой командой, но мы верили, что можем изменить ход противостояния, и показали это, особенно во втором тайме.

Сегодня мы увидели настоящего Обамеянга. Хотя мы с большим уважением относимся к «Бенфике», я считаю, что мы заслужили победу в противостоянии. Изо всех сил постараемся выйти в полуфинал», – сказал Тухель.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Бенфика» закончился со счетом 4:0. В первой встрече сильнее были португальцы – 1:0.