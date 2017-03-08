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    Обамеянг выйдет с первых минут у «Боруссии», Митроглу – у «Бенфики»

    Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Бенфики» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая встреча закончилась победой португальского клуба со счетом 1:0.

    «Боруссия»: Бюрки, Бартра, Дембеле, Обамеянг, Пулишич, Папастатопулос, Пищек, Кастро, Шмельцер, Вайгль, Дурм.

    «Бенфика»: Эдерсон, Луизао, Самарис, Митроглу, Линделоф, Сальвио, Элизеу, Пицци, Серви, Алмейда, Семеду.

    Встреча пройдет в Германии. Начало матча в 22:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

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    Источник: УЕФА

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    08.03.2017 22:27
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