Обамеянг выйдет с первых минут у «Боруссии», Митроглу – у «Бенфики»

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Бенфики» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая встреча закончилась победой португальского клуба со счетом 1:0.

«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Дембеле, Обамеянг, Пулишич, Папастатопулос, Пищек, Кастро, Шмельцер, Вайгль, Дурм.

«Бенфика»: Эдерсон, Луизао, Самарис, Митроглу, Линделоф, Сальвио, Элизеу, Пицци, Серви, Алмейда, Семеду.

Встреча пройдет в Германии. Начало матча в 22:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

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