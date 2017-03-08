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  • Симонян: «Чили и Венгрия – команды высокого уровня. Игры с ними принесут пользу сборной России»

Симонян: «Чили и Венгрия – команды высокого уровня. Игры с ними принесут пользу сборной России»

8 марта 2017, 15:36
2

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что сборная России в преддверии Кубка конфедераций проведет два товарищеских матча против Чили и Венгрии. По мнению Симоняна, обе команды являются очень сильными соперниками.

«Сейчас на планете слабых команд нет, но и Чили, и Венгрия – это команды высокого уровня. Пушкаша у венгров нет, но есть Джуджак. Качественная сборная. Игра с ними точно принесет пользу для тренерского штаба. Но контрольные игры – это контрольные. Результатам их я лично не придаю никакого значения, все скажет чемпионат мира», – заявил Симонян.

Напомним, что игра с Венгрией пройдет 5 июня в Будапеште, а с Чили – 9 июня в Москве.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Симонян Никита
Комментарии (2)
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acer2003
1488977375
Главное,в играх для сборной России,с этими командами " не облажаться " ! Соперники очень серьёзные !
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Gullit 76
1488989129
Конец света им поможет!
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