Симонян: «Чили и Венгрия – команды высокого уровня. Игры с ними принесут пользу сборной России»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что сборная России в преддверии Кубка конфедераций проведет два товарищеских матча против Чили и Венгрии. По мнению Симоняна, обе команды являются очень сильными соперниками.

«Сейчас на планете слабых команд нет, но и Чили, и Венгрия – это команды высокого уровня. Пушкаша у венгров нет, но есть Джуджак. Качественная сборная. Игра с ними точно принесет пользу для тренерского штаба. Но контрольные игры – это контрольные. Результатам их я лично не придаю никакого значения, все скажет чемпионат мира», – заявил Симонян.

Напомним, что игра с Венгрией пройдет 5 июня в Будапеште, а с Чили – 9 июня в Москве.