Хаби Алонсо хотел бы сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо рассказал о шансах мюнхенской команды на выход в финал Лиги чемпионов. Испанец подчеркнул, что в решающем матче турнира он хотел бы сыграть против «Реала», за который выступал до перехода в немецкий клуб.

«Не знаю, как далеко нам удастся пройти, но я уверен, что мы будем претендовать на победу.

С кем бы я хотел сыграть в четвертьфинале? «Барселона», «Реал», «Атлетико» – очень сильные команды, с которыми лучше сыграть попозже. Не исключаю, что каталонцы смогут пройти в следующую стадию. «Реал» будет бороться до конца. Думаю, финал с ними получился бы неплохим», – заявил Алонсо.