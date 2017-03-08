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    Хаби Алонсо хотел бы сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо рассказал о шансах мюнхенской команды на выход в финал Лиги чемпионов. Испанец подчеркнул, что в решающем матче турнира он хотел бы сыграть против «Реала», за который выступал до перехода в немецкий клуб.

    «Не знаю, как далеко нам удастся пройти, но я уверен, что мы будем претендовать на победу.

    С кем бы я хотел сыграть в четвертьфинале? «Барселона», «Реал», «Атлетико» – очень сильные команды, с которыми лучше сыграть попозже. Не исключаю, что каталонцы смогут пройти в следующую стадию. «Реал» будет бороться до конца. Думаю, финал с ними получился бы неплохим», – заявил Алонсо.

    Источник: AS

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    08.03.2017 15:01
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