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    Олег Иванов может принять участие в игре с «Ростовом»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов вместе с остальными игроками грозненцев будет готовиться к гостевому поединку 19-го тура РФПЛ с «Ростовом».

    30-летний игрок не принимал участия в предыдущем матче с «Уфой» (0:1) по причине обострения хронического тонзиллита, из-за которого у него поднялась температура.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Иванов провел 14 встреч, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

    Игра «Ростов» – «Терек» состоится в воскресенье, 12 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    07.03.2017 23:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +571

      RJM555 8 марта 2017, 21:16

      шансов у Терека нет с таким набором игроков........Рахимов - хороший тренер но не кудесник.

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      Рейтинг: +571

      RJM555 > Alimpasha 9 марта 2017, 09:53

      Я бы не сказал, а Набоа, Навас, Ерохин, Джанаев, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Бухаров, Азмун(девять игроков - международного уровня) и их надо сравнить........кого с кем как ты думаешь было бы интересно, правда без сорказма говорю.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 марта 2017, 15:51

      держись Ростов сам ИВАНОВ русский хлопец с вами выйдет бодаться

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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 8 марта 2017, 01:16

      туфту не пишите....вот так только в вввв будем знакомиться,...Пусть покажеть!!!

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