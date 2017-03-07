Олег Иванов может принять участие в игре с «Ростовом»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов вместе с остальными игроками грозненцев будет готовиться к гостевому поединку 19-го тура РФПЛ с «Ростовом».

30-летний игрок не принимал участия в предыдущем матче с «Уфой» (0:1) по причине обострения хронического тонзиллита, из-за которого у него поднялась температура.

В текущем розыгрыше РФПЛ Иванов провел 14 встреч, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

Игра «Ростов» – «Терек» состоится в воскресенье, 12 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.