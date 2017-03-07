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    Безбородов признал, что ошибочно не зафиксировал фол Глушакова на Газинском в моменте с травмой хавбека «Краснодара»

    Главный арбитр поединка 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2) Владислав Безбородов прокомментировал некоторые свои решения, принятые по ходу встречи. В частности, судья отметил, что ошибочно не зафиксировал фол полузащитника красно-белых Дениса Глушакова на хавбеке «быков» Юрии Газинском. После столкновения в центре поля игрок «горожан» остался лежать на газоне, а немногим позже покинул его из-за полученного повреждения.

    «Это был необычный матч для меня: я был впервые на этом стадионе, и сразу такая пара, которая показывает искрометный футбол. Вырабатывая тактику на игру, я решил дать командам больше побороться, где-то рисковал, не свистел мелкие фолы. Но думаю, что команды мне поверили, не было ярких протестов. Что-то пропускал, но зато получилось шоу. Все было под контролем, и спасибо игрокам, командам за яркий матч.

    Эпизод с травмой Газинского? Я фола не зафиксировал, поскольку увидел, что Глушаков, пытаясь сыграть в мяч в подкате, все-таки задел мяч, который изменил направление. В конечной стадии его нога врезается в голеностоп Газинского. Наверное, я неправ, надо было свистеть. Глушаков пусть и сыграл в мяч, но действовал безрассудно.

    Столкновение Гранквиста и Мельгарехо? Если бы крови не было, мы бы, наверное, не говорили ни о чем. Игровой эпизод: Гранквист выпрыгивает, руки держит в естественном положении. Это было случайное столкновение, и там Кутепов добавил движения Мельгарехо. Лоренцо был внизу, и уже после исполнения технического приема произошел контакт. Здесь просто был несчастный случай.

    Почему не поставил пенальти, когда Кутепов придержал Смолова? Я прекрасно видел, что игроки вошли в контакт, вбежали в штрафную, сцепившись руками. Главное, что нападающий захватывал защитника в клинч. Это такая хитрость нападающих, когда они на себя тянут защитника. Здесь не получилось у Смолова меня обмануть. Тут больше нарушение было с его стороны, но мяч оказался у спартаковцев, так что я не свистнул.

    Что касается назначенного пенальти, то это сложный момент, очень краткосрочный. Если контакт был, то мы должны посмотреть, у кого нога была ближе к мячу. В этом случае надо тогда говорить, что Гранквист был быстрее и хитрее защитника. Спартаковец сыграл опрометчиво. Мы хорошо взаимодействовали с партнерами, и никаких сомнений не было. Моя позиция была не совсем выгодная, и помощь ассистента и резервного сыграли не последнюю роль. Отсюда возникла пауза. Я должен был положиться на помощь партнеров и свою интуицию», – сказал Безбородов в эфире программы «Свисток» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2017 22:59
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 марта 2017, 05:32

      "Вырабатывая тактику на игру, я решил"... Судьи оказываются решают какая будет тактика матча... это занавес, дальше мог ничего не говорить.

      0
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      Рейтинг: +133

      gera123 8 марта 2017, 17:47

      после такого интервью его уволить надо из судей

      1
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      Рейтинг: +133

      gera123 > VVM1964 11 марта 2017, 17:02

      вряд ли это тот случай

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 8 марта 2017, 16:52

      а пеналь левый поставил, это нормуль?

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 8 марта 2017, 15:50

      все мясники обсуждают пенальти, кто нибудь хотя бы подумал если бы глушаков получил бы красную за 2 эпизода что было бы

      -2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 8 марта 2017, 15:11

      не в этом признаваться надо ёпт,в другом нюхачь газовый

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 8 марта 2017, 13:42

      есть в инете отчетливое видео! даже просто отличное которое показывает что комбаров даже не задел ногу! так что очередной выдуманный пенальти!

      7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 марта 2017, 10:44

      Оба эпизода игровой момент, это же футбол, а не балет! А пенька... Ну была четкая установка на игру, ничья, это все сверху идет же...

      4
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 8 марта 2017, 09:00

      вполне адекватное мнение....

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 марта 2017, 08:01

      Когда прыгаешь вверх, руки идут куда? Правильно, вниз! Так что прогиб был, а второй при назначени пенальти. Хозяин Краснодара показал пальчиком, судья показал на одинадцатиметровый. А повтор надо смотреть по камере которая снимала от ворот.Только этот повтор показали пару раз и затерли! Там 20 см между игроками было, и никаких касаний. Спорить можно до бесконечности, надо забивать с игры!

      2
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      Рейтинг: +8018

      nik55 8 марта 2017, 07:41

      что он может сказать------бомж есть бомж--одно признал другое не признал одно слово трепло

      0
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