Безбородов признал, что ошибочно не зафиксировал фол Глушакова на Газинском в моменте с травмой хавбека «Краснодара»

Главный арбитр поединка 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2) Владислав Безбородов прокомментировал некоторые свои решения, принятые по ходу встречи. В частности, судья отметил, что ошибочно не зафиксировал фол полузащитника красно-белых Дениса Глушакова на хавбеке «быков» Юрии Газинском. После столкновения в центре поля игрок «горожан» остался лежать на газоне, а немногим позже покинул его из-за полученного повреждения.

«Это был необычный матч для меня: я был впервые на этом стадионе, и сразу такая пара, которая показывает искрометный футбол. Вырабатывая тактику на игру, я решил дать командам больше побороться, где-то рисковал, не свистел мелкие фолы. Но думаю, что команды мне поверили, не было ярких протестов. Что-то пропускал, но зато получилось шоу. Все было под контролем, и спасибо игрокам, командам за яркий матч.

Эпизод с травмой Газинского? Я фола не зафиксировал, поскольку увидел, что Глушаков, пытаясь сыграть в мяч в подкате, все-таки задел мяч, который изменил направление. В конечной стадии его нога врезается в голеностоп Газинского. Наверное, я неправ, надо было свистеть. Глушаков пусть и сыграл в мяч, но действовал безрассудно.

Столкновение Гранквиста и Мельгарехо? Если бы крови не было, мы бы, наверное, не говорили ни о чем. Игровой эпизод: Гранквист выпрыгивает, руки держит в естественном положении. Это было случайное столкновение, и там Кутепов добавил движения Мельгарехо. Лоренцо был внизу, и уже после исполнения технического приема произошел контакт. Здесь просто был несчастный случай.

Почему не поставил пенальти, когда Кутепов придержал Смолова? Я прекрасно видел, что игроки вошли в контакт, вбежали в штрафную, сцепившись руками. Главное, что нападающий захватывал защитника в клинч. Это такая хитрость нападающих, когда они на себя тянут защитника. Здесь не получилось у Смолова меня обмануть. Тут больше нарушение было с его стороны, но мяч оказался у спартаковцев, так что я не свистнул.

Что касается назначенного пенальти, то это сложный момент, очень краткосрочный. Если контакт был, то мы должны посмотреть, у кого нога была ближе к мячу. В этом случае надо тогда говорить, что Гранквист был быстрее и хитрее защитника. Спартаковец сыграл опрометчиво. Мы хорошо взаимодействовали с партнерами, и никаких сомнений не было. Моя позиция была не совсем выгодная, и помощь ассистента и резервного сыграли не последнюю роль. Отсюда возникла пауза. Я должен был положиться на помощь партнеров и свою интуицию», – сказал Безбородов в эфире программы «Свисток» на телеканале «Матч ТВ».