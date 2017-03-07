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  • Безбородов признал, что ошибочно не зафиксировал фол Глушакова на Газинском в моменте с травмой хавбека «Краснодара»

Безбородов признал, что ошибочно не зафиксировал фол Глушакова на Газинском в моменте с травмой хавбека «Краснодара»

7 марта 2017, 22:59
27

Главный арбитр поединка 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2) Владислав Безбородов прокомментировал некоторые свои решения, принятые по ходу встречи. В частности, судья отметил, что ошибочно не зафиксировал фол полузащитника красно-белых Дениса Глушакова на хавбеке «быков» Юрии Газинском. После столкновения в центре поля игрок «горожан» остался лежать на газоне, а немногим позже покинул его из-за полученного повреждения.

«Это был необычный матч для меня: я был впервые на этом стадионе, и сразу такая пара, которая показывает искрометный футбол. Вырабатывая тактику на игру, я решил дать командам больше побороться, где-то рисковал, не свистел мелкие фолы. Но думаю, что команды мне поверили, не было ярких протестов. Что-то пропускал, но зато получилось шоу. Все было под контролем, и спасибо игрокам, командам за яркий матч.

Эпизод с травмой Газинского? Я фола не зафиксировал, поскольку увидел, что Глушаков, пытаясь сыграть в мяч в подкате, все-таки задел мяч, который изменил направление. В конечной стадии его нога врезается в голеностоп Газинского. Наверное, я неправ, надо было свистеть. Глушаков пусть и сыграл в мяч, но действовал безрассудно.

Столкновение Гранквиста и Мельгарехо? Если бы крови не было, мы бы, наверное, не говорили ни о чем. Игровой эпизод: Гранквист выпрыгивает, руки держит в естественном положении. Это было случайное столкновение, и там Кутепов добавил движения Мельгарехо. Лоренцо был внизу, и уже после исполнения технического приема произошел контакт. Здесь просто был несчастный случай.

Почему не поставил пенальти, когда Кутепов придержал Смолова? Я прекрасно видел, что игроки вошли в контакт, вбежали в штрафную, сцепившись руками. Главное, что нападающий захватывал защитника в клинч. Это такая хитрость нападающих, когда они на себя тянут защитника. Здесь не получилось у Смолова меня обмануть. Тут больше нарушение было с его стороны, но мяч оказался у спартаковцев, так что я не свистнул.

Что касается назначенного пенальти, то это сложный момент, очень краткосрочный. Если контакт был, то мы должны посмотреть, у кого нога была ближе к мячу. В этом случае надо тогда говорить, что Гранквист был быстрее и хитрее защитника. Спартаковец сыграл опрометчиво. Мы хорошо взаимодействовали с партнерами, и никаких сомнений не было. Моя позиция была не совсем выгодная, и помощь ассистента и резервного сыграли не последнюю роль. Отсюда возникла пауза. Я должен был положиться на помощь партнеров и свою интуицию», – сказал Безбородов в эфире программы «Свисток» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Глушаков Денис Газинский Юрий Безбородов Владислав
Комментарии (27)
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Тяп-Ляп.
1488917836
Ему бы больше пошла фамилия Безсовестнов или Безмозглов,а не Безбородов.
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Aviator
1488918667
"Безбородов признал, что ошибочно не зафиксировал фол Глушакова на Газинском в моменте с травмой хавбека «Краснодара»" - признал ошибку там,где ее и в помине не было. А где накосячил, там все было правильно считает. Феерический долб...
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VVM1964
1488922488
Что касается назначенного пенальти, то это сложный момент, очень краткосрочный. Если контакт был, то мы должны посмотреть, у кого нога была ближе к мячу. В этом случае надо тогда говорить, что Гранквист был быстрее и хитрее защитника - ТАК Я И НЕ ПОНЯЛ ЭТОЙ ДЕМАГОГИИ . ЕСТЬ ПРИНЦИП " ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ " - НЕ ВИДЕЛ КОНТАКТА - НЕТ ПЕНАЛЬТИ , А ОН ПОЛОЖИЛСЯ НА " свою интуицию " - ТЫ СУДЬЯ , А НЕ ЭКСТРАСЕНС , ХОТЯ КАКОЙ ТЫ СУДЬЯ , ЕСЛИ ТЫ ПРИНИМАЕШЬ РЕШЕНИЯ НА УГАД . ВСЕ ИДЕТ К ТОМУ , ЧТО НАДО В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИДЕО ПОВТОР .
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Диктор
1488924549
Мудак ты .
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Сармат Ростов
1488936833
На интуицию он полагался... Это не штрафной в середине поля,а пеналь, изменивший результат игры...
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bolela_16
1488947046
Это нормально (греши, кайся, опять греши)...
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батог
1488949308
Когда прыгаешь вверх, руки идут куда? Правильно, вниз! Так что прогиб был, а второй при назначени пенальти. Хозяин Краснодара показал пальчиком, судья показал на одинадцатиметровый. А повтор надо смотреть по камере которая снимала от ворот.Только этот повтор показали пару раз и затерли! Там 20 см между игроками было, и никаких касаний. Спорить можно до бесконечности, надо забивать с игры!
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ufos73
1488959042
Оба эпизода игровой момент, это же футбол, а не балет! А пенька... Ну была четкая установка на игру, ничья, это все сверху идет же...
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Snerg
1488969756
есть в инете отчетливое видео! даже просто отличное которое показывает что комбаров даже не задел ногу! так что очередной выдуманный пенальти!
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MURAD F. A.
1488977416
все мясники обсуждают пенальти, кто нибудь хотя бы подумал если бы глушаков получил бы красную за 2 эпизода что было бы
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