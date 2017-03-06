Кака получил серьезную травму в первом же матче сезона

Полузащитник «Орландо Сити» Кака получил травму в первом же официальном матче сезона, сообщает ESPN. Случилось это в игре первого тура МЛС, в котором его команда встречалась с «Нью-Йорк Сити» (1:0).

Экс-полузащитник «Милана» и «Реала» получил повреждение уже на 8-й минуте встречи. Он тут же был заменен. По предварительным данным обладатель Золотого мяча-2007 повредил подколенное сухожилие. Точный диагноз и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.