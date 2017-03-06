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    Кака получил серьезную травму в первом же матче сезона

    Полузащитник «Орландо Сити» Кака получил травму в первом же официальном матче сезона, сообщает ESPN. Случилось это в игре первого тура МЛС, в котором его команда встречалась с «Нью-Йорк Сити» (1:0).

    Экс-полузащитник «Милана» и «Реала» получил повреждение уже на 8-й минуте встречи. Он тут же был заменен. По предварительным данным обладатель Золотого мяча-2007 повредил подколенное сухожилие. Точный диагноз и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 08:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 марта 2017, 08:44

      Травмы фраера сгубили

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