Серия А. «Интер» разгромил «Кальяри», «Ювентус» потерял очки в матче с «Удинезе» и другие результаты

юве юве, не ожидал ничейки... не расслаблять
Подошли к концу пять матчей чемпионата Италии. «Интер» на выезде крупно выиграл у «Кальяри», «Кротоне» и «Сассуоло» сыграли вничью, «Торино» благодаря трем голам Андреа Белотти одолел «Палермо», «Ювентус» не смог переиграть «Удинезе», а «Эмполи» дома уступил «Дженоа».
Голы: 0:1 – Перишич, 34; 0:2 – Банега, 39; 1:2 – Боррьелло, 42; 1:3 – Перишич, 47; 1:4 – Икарди, 67 (с пенальти); 1:5 – Гальярдини, 88.
Кротоне – Сассуоло – 0:0 (0:0)
Голы: 0:1 – Рисполи, 30; 1:1 – Белотти, 73; 2:1 – Белотти, 76; 3:1 – Белотти, 81.
Удаление: Балог, 78.
Голы: 1:0 – Сапата, 37; 1:1 – Бонуччи, 60.
Голы: 0:1 – Нтчам, 89; 0:2 – Хильмарк, 90.