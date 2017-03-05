Серия А. «Интер» разгромил «Кальяри», «Ювентус» потерял очки в матче с «Удинезе» и другие результаты

Подошли к концу пять матчей чемпионата Италии. «Интер» на выезде крупно выиграл у «Кальяри», «Кротоне» и «Сассуоло» сыграли вничью, «Торино» благодаря трем голам Андреа Белотти одолел «Палермо», «Ювентус» не смог переиграть «Удинезе», а «Эмполи» дома уступил «Дженоа».

Кальяри – Интер – 1:5 (1:2)

Голы: 0:1 – Перишич, 34; 0:2 – Банега, 39; 1:2 – Боррьелло, 42; 1:3 – Перишич, 47; 1:4 – Икарди, 67 (с пенальти); 1:5 – Гальярдини, 88.

Кротоне – Сассуоло – 0:0 (0:0)

Торино – Палермо – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рисполи, 30; 1:1 – Белотти, 73; 2:1 – Белотти, 76; 3:1 – Белотти, 81.

Удаление: Балог, 78.

Удинезе – Ювентус – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сапата, 37; 1:1 – Бонуччи, 60.

Эмполи – Дженоа – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Нтчам, 89; 0:2 – Хильмарк, 90.