Скрипченко: «Домашний матч не в Самаре, а в Уфе? «Крылья Советов» все равно ощущали поддержку, хоть и немногочисленную»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко после матча 18-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:3) выразил слова благодарности болельщикам самарского клуба, которые пришли поддержать команду. Напомним, домашняя встреча волжан прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник».

«Повлияло ли то, что домашний матч играли не в Самаре, а в Уфе? Безусловно, играть на своем стадионе приятно, когда есть большая поддержка фанатов. Сегодня тоже благодарен болельщикам, которые приехали из Самары поддержать нас. Мы ощущали эту поддержку, пускай она была немногочисленна. Мы болельщикам благодарны», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

Отметим, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин по окончании встречи выразил недовольство местом проведения игры.