Семин: «Для кого был матч «Крылья Советов» – «Локомотив»?»

Самое главное,что все-от главы РФС до последнего тренера знали,что зима в этом году получилась холодной и длинной и что поля на этот раз промерзнут гораздо сильнее,чем в прошлом году,но все как всегда! И поля что в Самаре,что в Уфе до апреля не оттают даже при включенном подогреве до апреля! Однако календари по-прежнему составляют так что матчи в начале марта там планируют проводить!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 18-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) остался недоволен тем, где была проведена встреча. Напомним, игра прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник».
«Оценил бы игру команды как очень хорошую, но у нас еще есть возможности для усиления. Атмосфера, которая была на стадионе, – не для чемпионата России. Людей нет, очень холодно. Удивляюсь, когда такие матчи назначаются на нейтральных полях. Для кого была эта игра? Для зрителей? Нет. Для кого?» – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».
После этого результата «Локомотив» набрал 26 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» расположились в зоне переходных матчей.