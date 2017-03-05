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Семин: «Для кого был матч «Крылья Советов» – «Локомотив»?»

5 марта 2017, 16:26
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 18-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) остался недоволен тем, где была проведена встреча. Напомним, игра прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник».

«Оценил бы игру команды как очень хорошую, но у нас еще есть возможности для усиления. Атмосфера, которая была на стадионе, – не для чемпионата России. Людей нет, очень холодно. Удивляюсь, когда такие матчи назначаются на нейтральных полях. Для кого была эта игра? Для зрителей? Нет. Для кого?» – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

После этого результата «Локомотив» набрал 26 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» расположились в зоне переходных матчей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Семин Юрий
Комментарии (17)
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B.G.
1488720714
издержки системы осень-весна!
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dimon2602
1488723456
В России все через попу!!!
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lokomotyv
1488724120
в первую очередь это игра для футболистов в этом случае. а Семин давай держи их в тонусе
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alex kidn
1488726489
Я бы в Самаре сходил на матч
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nemolod
1488731081
Самое главное,что все-от главы РФС до последнего тренера знали,что зима в этом году получилась холодной и длинной и что поля на этот раз промерзнут гораздо сильнее,чем в прошлом году,но все как всегда! И поля что в Самаре,что в Уфе до апреля не оттают даже при включенном подогреве до апреля! Однако календари по-прежнему составляют так что матчи в начале марта там планируют проводить!
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