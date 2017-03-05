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    Семин: «Для кого был матч «Крылья Советов» – «Локомотив»?»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 18-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) остался недоволен тем, где была проведена встреча. Напомним, игра прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник».

    «Оценил бы игру команды как очень хорошую, но у нас еще есть возможности для усиления. Атмосфера, которая была на стадионе, – не для чемпионата России. Людей нет, очень холодно. Удивляюсь, когда такие матчи назначаются на нейтральных полях. Для кого была эта игра? Для зрителей? Нет. Для кого?» – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    После этого результата «Локомотив» набрал 26 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» расположились в зоне переходных матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 16:26
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 5 марта 2017, 19:24

      Самое главное,что все-от главы РФС до последнего тренера знали,что зима в этом году получилась холодной и длинной и что поля на этот раз промерзнут гораздо сильнее,чем в прошлом году,но все как всегда! И поля что в Самаре,что в Уфе до апреля не оттают даже при включенном подогреве до апреля! Однако календари по-прежнему составляют так что матчи в начале марта там планируют проводить!

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 марта 2017, 18:08

      Я бы в Самаре сходил на матч

      0
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 5 марта 2017, 17:28

      в первую очередь это игра для футболистов в этом случае. а Семин давай держи их в тонусе

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > lokomotyv 5 марта 2017, 17:33

      В любую очередь игра первоначально предназначена для болельщиков.

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi > Антибиотик 5 марта 2017, 18:40

      Футбол - это соревнование, а не балет. Матчи проводятся с целью выявления сильнейшего, а не для удовольствия зрителей.

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > richi 5 марта 2017, 18:57

      Ну ты даешь))) Давай тогда делать футбольные арены чисто с наличием поляны и всё. Зачем нужны болельщики? Пусть футболисты сами варятся в своём болоте. Трансляции по ТВ отменим. Вот же дураки делают по всему миру стадионы на 40-90 тысяч)))

      1
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv > Антибиотик 7 марта 2017, 01:07

      ты прав, но первоначальная цель в таких случаях, это выявление победителя

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 5 марта 2017, 17:17

      В России все через попу!!!

      -2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > dimon2602 5 марта 2017, 17:29

      Это тебе в продажной европе сказали? Всё у нас нормально, не хуже, чем у многих других.

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 > Антибиотик 6 марта 2017, 00:28

      Чем у нас лучше? В еврокубках нюхаем, футбол в Англии в чемпионшипе зрелещнее!! Лимит на леионеров, бред , зато такие как Кокорин и тд дурака валяют зная что их выпустят, отмыв денег на спорте и тд! Россия то и есть продажнаяа не Европа! До сих по в 90х живем! Коррупционеры и взяточники!

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      Рейтинг: +2501

      B.G. 5 марта 2017, 16:31

      издержки системы осень-весна!

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > B.G. 5 марта 2017, 16:46

      Разве при системе весна-осень в Самаре поле было бы лучше? Начинали бы не 5 марта, а 8-9 марта. Проблема не в системе, а в качестве поля и его уходом профессиональными агрономами.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Антибиотик 5 марта 2017, 16:52

      в климате проблема, а не в качестве поля и агрономах... когда у тебя погода утром +5+8, а ночью -5 какой нафиг газон можно вырастить...

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > RedGreenHooligan 5 марта 2017, 17:00

      Согласен частично. Но не вижу разницы по полям при системах осень-весна и весна-осень. Всё упирается в деньги, или стели искусственое поле или трать деньги и ухаживай за натуральным дорогим газоном, как на Локомотиве. Вопрос решаем.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > fortune-bva 5 марта 2017, 17:36

      К сожалению, да.

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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 > _Marqella_ 5 марта 2017, 17:38

      Про поле и стадион в Питере даже говорить стыдно.Там столько денег "зарыто",что даже ананасы с бананами расти должны.гы гы

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > _Marqella_ 6 марта 2017, 04:58

      теперь сравни бюджеты Крыльев и Зенита.... Я был в питере зимой, и то что - это северный город еще ни о чем не говорит... климат там намного благоприятнее для футбола, чем в поволжье и в сибири...

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