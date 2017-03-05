Семин: «Для кого был матч «Крылья Советов» – «Локомотив»?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 18-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) остался недоволен тем, где была проведена встреча. Напомним, игра прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник».

«Оценил бы игру команды как очень хорошую, но у нас еще есть возможности для усиления. Атмосфера, которая была на стадионе, – не для чемпионата России. Людей нет, очень холодно. Удивляюсь, когда такие матчи назначаются на нейтральных полях. Для кого была эта игра? Для зрителей? Нет. Для кого?» – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

После этого результата «Локомотив» набрал 26 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» расположились в зоне переходных матчей.