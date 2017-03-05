«Ислочь» предложила контракт воспитаннику «Зенита»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский признался, что в белорусском клубе остались довольны воспитанником «Зенита» Кириллом Костиным, который находился в команде на просмотре. Жуковский сообщил, что 22-летнему защитнику предложен контракт на два года.

«Кириллом мы остались довольны. Видно, что у него хорошая школа, приличный уровень. И не зря он выступал за молодежную сборную. Предложили ему двухлетний контракт, он взял время на раздумье», – приводит слова Жуковского официальный сайт «Ислочи».

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Костин провел 14 матчей, в которых получил одну желтую карточку. В прошлом сезоне игрок выступал за португальскую «Лейрию».