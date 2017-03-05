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    «Ислочь» предложила контракт воспитаннику «Зенита»

    Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский признался, что в белорусском клубе остались довольны воспитанником «Зенита» Кириллом Костиным, который находился в команде на просмотре. Жуковский сообщил, что 22-летнему защитнику предложен контракт на два года.

    «Кириллом мы остались довольны. Видно, что у него хорошая школа, приличный уровень. И не зря он выступал за молодежную сборную. Предложили ему двухлетний контракт, он взял время на раздумье», – приводит слова Жуковского официальный сайт «Ислочи».

    В нынешнем розыгрыше ФНЛ Костин провел 14 матчей, в которых получил одну желтую карточку. В прошлом сезоне игрок выступал за португальскую «Лейрию».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 15:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 марта 2017, 15:49

      всем нравится а долбанному Лучезарному тренеришке нет

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