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    Газзаев: «В матче ЦСКА – «Зенит» нас ожидает интересная бескомпромиссная борьба двух амбициозных команд»

    Экс-главный тренер ЦСКА, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев отметил, что не видит явного фаворита в сегодняшней встрече 18-го тура РФПЛ между армейцами и «Зенитом». При этом специалист подчеркнул, что психологически петербуржцам будет чуть сложнее из-за вылета на прошлой неделе из Лиги Европы от «Андерлехта» (0:2; 3:1) на стадии 1/16 финала.

    «Сложно сказать, кто победит в сегодняшней встрече. И одна, и вторая команда претендует на титул чемпионов России, поэтому фактор своего поля не будет иметь решающего значения, но тем не менее, эмоциональная составляющая будет на стороне ЦСКА. Что касается «Зенита», то команда выигранный матч с «Андерлехтом» фактически проиграла. После такого результата, скорее всего, психологическая составляющая игроков будет не на высшем уровне.

    Обе команды являются лидерами отечественного футбола последние пятнадцать лет, игроки ЦСКА и «Зенита» составляют костяк национальной команды далеко не первый год. Предсказать какой-либо результат очень сложно, но в любом случае нас сегодня ожидает интересная бескомпромиссная борьба двух амбициозных команд», – сказал Газзаев.

    Матч ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня, 4 марта, в Москве. Начало – в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: ТАСС

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    04.03.2017 12:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 марта 2017, 03:45

      Конечно-же ожидалась, но...это наши проблемы

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 4 марта 2017, 18:25

      Валерий Георгиевич, вы не разочаровались? позорище.........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 марта 2017, 15:52

      как не говори лидеры Российского футбола - что еще может быть ентереснее

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 марта 2017, 15:32

      Ждём достойного футбола....Это будет хорошая охота...Ка-а-а-а....Удачи!

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 4 марта 2017, 12:28

      думаю будет интересная игра ))) будет красиво сегодня

      1
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      Рейтинг: +415

      radga 4 марта 2017, 12:24

      Хочется увидеть в этом матче ФУТБОЛ "с большой буквы". ...... посмотрим на что способны команды.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 марта 2017, 12:21

      Зенит играл против Андерлехта просто отлично, но на последних минутах просто
      не повезло и та игра, никак не повлияет на сегодняшнюю встречу.

      -1
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