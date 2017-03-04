Газзаев: «В матче ЦСКА – «Зенит» нас ожидает интересная бескомпромиссная борьба двух амбициозных команд»

Экс-главный тренер ЦСКА, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев отметил, что не видит явного фаворита в сегодняшней встрече 18-го тура РФПЛ между армейцами и «Зенитом». При этом специалист подчеркнул, что психологически петербуржцам будет чуть сложнее из-за вылета на прошлой неделе из Лиги Европы от «Андерлехта» (0:2; 3:1) на стадии 1/16 финала.

«Сложно сказать, кто победит в сегодняшней встрече. И одна, и вторая команда претендует на титул чемпионов России, поэтому фактор своего поля не будет иметь решающего значения, но тем не менее, эмоциональная составляющая будет на стороне ЦСКА. Что касается «Зенита», то команда выигранный матч с «Андерлехтом» фактически проиграла. После такого результата, скорее всего, психологическая составляющая игроков будет не на высшем уровне.

Обе команды являются лидерами отечественного футбола последние пятнадцать лет, игроки ЦСКА и «Зенита» составляют костяк национальной команды далеко не первый год. Предсказать какой-либо результат очень сложно, но в любом случае нас сегодня ожидает интересная бескомпромиссная борьба двух амбициозных команд», – сказал Газзаев.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня, 4 марта, в Москве. Начало – в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.