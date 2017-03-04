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  • Газзаев: «В матче ЦСКА – «Зенит» нас ожидает интересная бескомпромиссная борьба двух амбициозных команд»

Газзаев: «В матче ЦСКА – «Зенит» нас ожидает интересная бескомпромиссная борьба двух амбициозных команд»

4 марта 2017, 12:12
7

Экс-главный тренер ЦСКА, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев отметил, что не видит явного фаворита в сегодняшней встрече 18-го тура РФПЛ между армейцами и «Зенитом». При этом специалист подчеркнул, что психологически петербуржцам будет чуть сложнее из-за вылета на прошлой неделе из Лиги Европы от «Андерлехта» (0:2; 3:1) на стадии 1/16 финала.

«Сложно сказать, кто победит в сегодняшней встрече. И одна, и вторая команда претендует на титул чемпионов России, поэтому фактор своего поля не будет иметь решающего значения, но тем не менее, эмоциональная составляющая будет на стороне ЦСКА. Что касается «Зенита», то команда выигранный матч с «Андерлехтом» фактически проиграла. После такого результата, скорее всего, психологическая составляющая игроков будет не на высшем уровне.

Обе команды являются лидерами отечественного футбола последние пятнадцать лет, игроки ЦСКА и «Зенита» составляют костяк национальной команды далеко не первый год. Предсказать какой-либо результат очень сложно, но в любом случае нас сегодня ожидает интересная бескомпромиссная борьба двух амбициозных команд», – сказал Газзаев.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня, 4 марта, в Москве. Начало – в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Газзаев Валерий
Комментарии (7)
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vladimir-7
1488619279
Зенит играл против Андерлехта просто отлично, но на последних минутах просто не повезло и та игра, никак не повлияет на сегодняшнюю встречу.
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radga
1488619445
Хочется увидеть в этом матче ФУТБОЛ "с большой буквы". ...... посмотрим на что способны команды.
Ответить
maksspartak
1488619682
думаю будет интересная игра ))) будет красиво сегодня
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Par Mezan
1488630738
Ждём достойного футбола....Это будет хорошая охота...Ка-а-а-а....Удачи!
Ответить
ijgjr
1488631948
как не говори лидеры Российского футбола - что еще может быть ентереснее
Ответить
Pirboy
1488641153
Валерий Георгиевич, вы не разочаровались? позорище.........
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арейская
1488674726
Конечно-же ожидалась, но...это наши проблемы
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