Сборная России перед Кубком конфедераций проведет сбор в Австрии

Определилось место учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в преддверии Кубка конфедераций 2017 года. Команда Станислава Черчесова проведет его в австрийском Нойштифте, что недалеко от Инсбрука.

Сбор начнется 26 мая и продлится до 5 июня. В его рамках запланирована контрольная игра в одной из европейских стран (ориентировочно 5 июня), второй контрольный матч пройдет уже после приезда команды в Россию (9 или 10 июня). Информация о соперниках и датах проведения встреч будет обнародована после завершения переговоров с заинтересованными сторонами.

Напомним, что стартовый матч Кубка конфедераций сборная России проведет 17 июня в Санкт-Петербурге с Новой Зеландией. 21 июня россияне сыграют в Москве с Португалией, 24-го в Казани – с Мексикой.