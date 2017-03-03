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    Сборная России перед Кубком конфедераций проведет сбор в Австрии

    Определилось место учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в преддверии Кубка конфедераций 2017 года. Команда Станислава Черчесова проведет его в австрийском Нойштифте, что недалеко от Инсбрука.

    Сбор начнется 26 мая и продлится до 5 июня. В его рамках запланирована контрольная игра в одной из европейских стран (ориентировочно 5 июня), второй контрольный матч пройдет уже после приезда команды в Россию (9 или 10 июня). Информация о соперниках и датах проведения встреч будет обнародована после завершения переговоров с заинтересованными сторонами.

    Напомним, что стартовый матч Кубка конфедераций сборная России проведет 17 июня в Санкт-Петербурге с Новой Зеландией. 21 июня россияне сыграют в Москве с Португалией, 24-го в Казани – с Мексикой.

    Источник: РФС

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    03.03.2017 14:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +281

      serhz 3 марта 2017, 16:10

      Правильно !! детям деньги по смс собираем , в стране нищих 30 млн , а этих тупорылых катаем по Европам , и кучу чиновничков заодно , - Черчеса видно домой потянуло заранее , чувствует что кина опять не будет , опозоримся .

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 марта 2017, 16:05

      А что в России негде тренироваться? Краснодар, Сочи, Ростов, Грозный, Махачкала,
      Санкт-Петербург, Москва, Самара, Екатеринбург, Пермь и т.д. и всё Россия.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 марта 2017, 15:36

      Может тогда и КК в Австрию перенесем?

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 марта 2017, 15:27

      Чиновнички ,заодно, проветрятся в Австрии за наш счёт.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > yorgenbarenz 3 марта 2017, 15:59

      Так они и захотели туда поехать, но надо взять тогда и футболистов.

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 3 марта 2017, 15:01

      сбор в австрии чтобы потом играть у нас? почему не в пятигорске или урале

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