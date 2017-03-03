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    Молло: «Мы с Обамеянгом похожи»

    Французский новичок «Зенита» Йоан Молло сравнил себя со своим другом – нападающим «Боруссии» Пьер-Эмериком Обамеянгом.

    «Этот парень обладает большим талантом. Но для меня он в первую очередь друг. Не смотрю на него, как на суперзвезду. Мы с ним похожи, одинаково думаем», – сказал француз.

    Напомним, что Молло не играл в Лиге Европы, а его дебют за клуб из Санкт-Петербурга может произойти во встрече с ЦСКА. Матч 18 тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» запланирован на 4 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2017 06:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +71

      Minusator 3 марта 2017, 09:00

      Один серый другой белый два веселых гуся)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 марта 2017, 08:41

      оченно похожи особенно хохолками

      0
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