Молло: «Мы с Обамеянгом похожи»

Французский новичок «Зенита» Йоан Молло сравнил себя со своим другом – нападающим «Боруссии» Пьер-Эмериком Обамеянгом.

«Этот парень обладает большим талантом. Но для меня он в первую очередь друг. Не смотрю на него, как на суперзвезду. Мы с ним похожи, одинаково думаем», – сказал француз.

Напомним, что Молло не играл в Лиге Европы, а его дебют за клуб из Санкт-Петербурга может произойти во встрече с ЦСКА. Матч 18 тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» запланирован на 4 марта.