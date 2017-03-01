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Онопко: «Фернандес очень хочет играть за сборную России»

1 марта 2017, 12:36
4

Тренер ЦСКА Виктор Онопко признался, что защитник армейцев Марио Фернандес мог продолжить карьеру в «Реале». По мнению Онопко, в скором времени бразилец будет выступать за топ-клуб из Европы.

«Фернандес был в списке мадридского «Реала» перед тем, как мы его приобрели. Он рассматривался конкретно на позицию правого защитника, но что-то не сложилось, и он оказался в ЦСКА. Марио – игрок очень высоко уровня, таких у нас в чемпионате единицы. Футболист может грамотно сыграть и в обороне, и атаке, выполняет большой объем работы, и я не удивлюсь, если через какое-то время он окажется в топ-клубе Европы.

Фернандес – очень позитивный человек, он даже на бразильца не похож. Когда ни спроси, все у него хорошо. Он как будто действительно уже русский по менталитету, а не только по паспорту. Ему в четверг сломали нос, а он продолжил играть, уникальный человек.

Марио очень хочет играть за сборную России, надеется выступить на Кубке конфедераций. Он профессионал до мозга костей, тренируется даже по выходным. Он пример и для молодежи, и для всех игроков команды», – сказал Онопко.

В нынешнем сезоне чемпионата России Фернандес провел 17 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Реал Онопко Виктор Фернандес Марио
Комментарии (4)
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Asbjorn
1488361052
Русский выучил?
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acer2003
1488363130
Думаю,это было бы достойное усиление !!!
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Челнинец
1488364365
он просто хочет играть за сборную, в Сборную Бразилию он не пробьется, поэтому и говорит что хочет за сборную России играть!
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xXx7090
1488366097
Хорошый игрок!
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