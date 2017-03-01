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    Онопко: «Фернандес очень хочет играть за сборную России»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко признался, что защитник армейцев Марио Фернандес мог продолжить карьеру в «Реале». По мнению Онопко, в скором времени бразилец будет выступать за топ-клуб из Европы.

    «Фернандес был в списке мадридского «Реала» перед тем, как мы его приобрели. Он рассматривался конкретно на позицию правого защитника, но что-то не сложилось, и он оказался в ЦСКА. Марио – игрок очень высоко уровня, таких у нас в чемпионате единицы. Футболист может грамотно сыграть и в обороне, и атаке, выполняет большой объем работы, и я не удивлюсь, если через какое-то время он окажется в топ-клубе Европы.

    Фернандес – очень позитивный человек, он даже на бразильца не похож. Когда ни спроси, все у него хорошо. Он как будто действительно уже русский по менталитету, а не только по паспорту. Ему в четверг сломали нос, а он продолжил играть, уникальный человек.

    Марио очень хочет играть за сборную России, надеется выступить на Кубке конфедераций. Он профессионал до мозга костей, тренируется даже по выходным. Он пример и для молодежи, и для всех игроков команды», – сказал Онопко.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Фернандес провел 17 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

    Источник: ТАСС

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    01.03.2017 12:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 1 марта 2017, 14:01

      Хорошый игрок!

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 1 марта 2017, 13:32

      он просто хочет играть за сборную, в Сборную Бразилию он не пробьется, поэтому и говорит что хочет за сборную России играть!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 марта 2017, 13:12

      Думаю,это было бы достойное усиление !!!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 марта 2017, 12:37

      Русский выучил?

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