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Бородюк: «Предложение из Казахстана показалось интересным»

1 марта 2017, 06:32
4

Новый главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал о том, как он пришел к такому решению. Напомним, что он с 2002 года был тренером сборной России. 6 декабря 2005 года возглавил молодежную сборную России и стал старшим тренером основной команды, помощником Гуса Хиддинка, а позже – Дика Адвоката.

– Не так давно вы ездили в Белоруссию на переговоры.

– Да, полтора месяца назад, в Минск. Обсудили работу в сборной страны, разговор получился конструктивный, деловой.

– Не договорились?

– Не могу так сказать. В белорусской федерации взяли паузу, в этот момент поступило предложение из Казахстана. Все прошло оперативно. Состоялась встреча с Канышем Кайдаровичем Аубакировым (первый вице-президент, генсек Федерации футбола Казахстана). Разговор получился конструктивным и заинтересованным с обеих сторон.

– Почему выбрали Казахстан, а не Белоруссию?

– Предложение показалось интересным, все прошло быстро – мне сообщили о принятом решении спустя три дня после первой встречи. Кроме того, я работал в «Кайрате» и знаю, какое внимание уделяется развитию футбола, какие деньги вложены в стране в инфраструктуру. Хорошо развивается «Астана», каждый год участвующая в еврокубках, «Тобол», «Ордабасы», «Атырау», другие клубы. Это непременно даст отдачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан Бородюк Александр
Комментарии (4)
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pegas1276
1488348009
наберется тренерского опыта, и кто его знает и возглавит сборную России)))
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T 72
1488352597
Удачи
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Виталич
1488360387
пускай попробует..удачи..
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