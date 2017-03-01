Бородюк: «Предложение из Казахстана показалось интересным»

Новый главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал о том, как он пришел к такому решению. Напомним, что он с 2002 года был тренером сборной России. 6 декабря 2005 года возглавил молодежную сборную России и стал старшим тренером основной команды, помощником Гуса Хиддинка, а позже – Дика Адвоката.

– Не так давно вы ездили в Белоруссию на переговоры.

– Да, полтора месяца назад, в Минск. Обсудили работу в сборной страны, разговор получился конструктивный, деловой.

– Не договорились?

– Не могу так сказать. В белорусской федерации взяли паузу, в этот момент поступило предложение из Казахстана. Все прошло оперативно. Состоялась встреча с Канышем Кайдаровичем Аубакировым (первый вице-президент, генсек Федерации футбола Казахстана). Разговор получился конструктивным и заинтересованным с обеих сторон.

– Почему выбрали Казахстан, а не Белоруссию?

– Предложение показалось интересным, все прошло быстро – мне сообщили о принятом решении спустя три дня после первой встречи. Кроме того, я работал в «Кайрате» и знаю, какое внимание уделяется развитию футбола, какие деньги вложены в стране в инфраструктуру. Хорошо развивается «Астана», каждый год участвующая в еврокубках, «Тобол», «Ордабасы», «Атырау», другие клубы. Это непременно даст отдачу.