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    Бородюк: «Предложение из Казахстана показалось интересным»

    Новый главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал о том, как он пришел к такому решению. Напомним, что он с 2002 года был тренером сборной России. 6 декабря 2005 года возглавил молодежную сборную России и стал старшим тренером основной команды, помощником Гуса Хиддинка, а позже – Дика Адвоката.

    – Не так давно вы ездили в Белоруссию на переговоры.

    – Да, полтора месяца назад, в Минск. Обсудили работу в сборной страны, разговор получился конструктивный, деловой.

    – Не договорились?

    – Не могу так сказать. В белорусской федерации взяли паузу, в этот момент поступило предложение из Казахстана. Все прошло оперативно. Состоялась встреча с Канышем Кайдаровичем Аубакировым (первый вице-президент, генсек Федерации футбола Казахстана). Разговор получился конструктивным и заинтересованным с обеих сторон.

    – Почему выбрали Казахстан, а не Белоруссию?

    – Предложение показалось интересным, все прошло быстро – мне сообщили о принятом решении спустя три дня после первой встречи. Кроме того, я работал в «Кайрате» и знаю, какое внимание уделяется развитию футбола, какие деньги вложены в стране в инфраструктуру. Хорошо развивается «Астана», каждый год участвующая в еврокубках, «Тобол», «Ордабасы», «Атырау», другие клубы. Это непременно даст отдачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2017 06:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +94

      Виталич 1 марта 2017, 12:26

      пускай попробует..удачи..

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      Рейтинг: +320

      T 72 1 марта 2017, 10:16

      Удачи

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 1 марта 2017, 09:00

      наберется тренерского опыта, и кто его знает и возглавит сборную России)))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > pegas1276 7 марта 2017, 13:29

      Чтобы набраться опыта в 50 то лет это ж сколько надо про тренировать потом до 80 что ли? Бедная сб. Казахстана

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