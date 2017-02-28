Ефремов: «Черчесов не говорил со мной по поводу возможного вызова в сборную»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Оренбург», выразил мнение, что еще не заслужил вызова в сборную России. 21-летний хавбек отметил, что хочет сыграть за национальную команду на домашнем чемпионате мира.

«Станислав Черчесов не разговаривал со мной по поводу возможного вызова в сборную России, я пока его еще не заслужил своей игрой. Конечно, шансы на попадание в команду на Кубок конфедераций еще есть, но на данный момент я чувствую сам, что не готов. Надо стабильно и качественно отыграть вторую часть чемпионата, показать прогресс в игре, и тогда, надеюсь, что тренерский штаб обратит на меня внимание.

Очень хочется сыграть на домашнем чемпионате мира, буду делать все от меня зависящее, чтобы сыграть на турнире. Конкуренция будет неслабая, но я готов к ней, иногда она даже помогает для дальнейшего прогресса», – сказал Ефремов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ефремов провел 13 матчей, забив один гол.