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Могилевец будет зарабатывать в «Ростове» 500 тысяч в год

28 февраля 2017, 06:37
19

Стали известны подробности трудового соглашения полузащитника Павла Могилевца, который этой зимой перебрался из «Зенита» в «Ростов». Напомним, что 24-летний хавбек подписал с донским клубом контракт на три года.

Сообщается, что заработная плата футболиста будет составлять 500 тысяч евро за сезон.

Ранее стало известно, что трансфер Могилевца обошелся «Ростову» в 700 тысяч.

В нынешнем сезоне чемпионата России игрок провел один матч, в котором не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Могилевец Павел
Комментарии (19)
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за ЦСКА с 1980г
1488255098
Это ж 2562500руб.\месяц..Как он на такие деньги жить то будет?
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КЭТиК
1488256392
Будет ли? Задержки то по три месяца.
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Тамхар
1488259221
Разве его игра стоит 0,5 млн. евро в месяц? Лучше бы вовремя платили тем, кто играет! Вот усилились так усилились!
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Garrincha58
1488261429
что то продали за дешево молодой с паспортом да еще бывший кандидат в сборную, мало 700 тыс
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Randy Ram
1488263224
500 тыщ в год, 41,66 тыщ в месяц, 1,388 тыщ в день...
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hunta
1488263831
Почему-то кажется, что он эти деньги будет получать, а не зарабатывать....
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and4ever86
1488272646
Парень будет получать 2,5 млн. руб. в месяц. Это 50 рабочих мест с зарплатой 50 тыс. руб. А теперь вспомним, что Это деньги из бюджета области. Еще раз выражаю благодарность лимиту и лично мудко в.л. за то, что наши футболисты получают деньги за паспорт. Из этого вытекает вопрос : "У меня тоже есть паспорт гражданина РФ, где мои 2.5 млн. в месяц"?
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Dima_list
1488277716
Мутко спасибо тебе за это=))
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