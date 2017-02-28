Могилевец будет зарабатывать в «Ростове» 500 тысяч в год

Стали известны подробности трудового соглашения полузащитника Павла Могилевца, который этой зимой перебрался из «Зенита» в «Ростов». Напомним, что 24-летний хавбек подписал с донским клубом контракт на три года.

Сообщается, что заработная плата футболиста будет составлять 500 тысяч евро за сезон.

Ранее стало известно, что трансфер Могилевца обошелся «Ростову» в 700 тысяч.

В нынешнем сезоне чемпионата России игрок провел один матч, в котором не сумел отметиться результативными действиями.