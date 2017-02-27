«Милан» рассчитывает приобрести Фабрегаса за 32 миллиона

«Милан» готов расстаться с 32 миллионами евро ради приобретения хавбека «Челси» Сеска Фабрегаса. Как уже сообщалось ранее, «россонери» сделают предложение синим ближайшим летом.

Испанец не намерен покидать «пенсионеров» и по этой причине не стал менять команду в зимнее трансферное окно. Тем не менее в миланском клубе надеются, что 29-летний игрок изменит свою точку зрения.

В текущем сезоне Фабрегас принял участие в 23-х встречах, записав в свой актив пять точных ударов и восемь голевых пасов.