Пуйоль: «Спускаясь на поле «Крестовского», захотелось взять мяч и поиграть»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль поделился впечатлениями от посещения стадиона на острове Крестовском в Санкт-Петербурге. Сегодня 38-летний футболист осмотрел арену ЧМ-2018 в составе делегации ФИФА, наведавшейся с последним визитом в город на Неве перед Кубком конфедераций-2017.

Помимо испанца стадион посетили генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

«Действительно, стадион оставил положительное впечатление. Около 70 тысяч зрителей он будет вмещать. Практически с любой точки открывается прекрасный обзор. Я спускался на поле, даже появилось желание взять мяч и поиграть, несмотря на то что зрителей еще нет», – сказал Пуйоль.

Напомним, что Пуйоль является чемпионом Европы и мира в составе «красной фурии».