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  • Пуйоль: «Спускаясь на поле «Крестовского», захотелось взять мяч и поиграть»

Пуйоль: «Спускаясь на поле «Крестовского», захотелось взять мяч и поиграть»

27 февраля 2017, 13:43
5

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль поделился впечатлениями от посещения стадиона на острове Крестовском в Санкт-Петербурге. Сегодня 38-летний футболист осмотрел арену ЧМ-2018 в составе делегации ФИФА, наведавшейся с последним визитом в город на Неве перед Кубком конфедераций-2017.

Помимо испанца стадион посетили генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

«Действительно, стадион оставил положительное впечатление. Около 70 тысяч зрителей он будет вмещать. Практически с любой точки открывается прекрасный обзор. Я спускался на поле, даже появилось желание взять мяч и поиграть, несмотря на то что зрителей еще нет», – сказал Пуйоль.

Напомним, что Пуйоль является чемпионом Европы и мира в составе «красной фурии».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Пуйоль Карлес
Комментарии (5)
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de bruyne
1488192501
Львиное сердце... как же барсе не хватает тебя... командный дух
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КАРАТ
1488194577
Лидера Барсе точно не хватает
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Павел Амурский
1488196401
Это же прекрасно.
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Georg 07 rus
1488199832
Эх знал бы сколько дач понастроили с этого стадиона)))захотел бы там отдохнуть или стать чиновником в России)))бабла бы нагреб)))
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nik55
1488202022
кто помешал---или просили с начало заплатить
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