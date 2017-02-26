АПЛ. Хет-трик Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Сток Сити»

В матче 26-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле одержал разгромную победу над «Сток Сити», отправив четыре безответных гола в ворота соперника по итогам первого тайма – 4:0. Хет-триком в составе лондонского клуба отметился Гарри Кейн, который преодолел отметку в 100 голов за карьеру.

Таким образом, «шпоры» набрали 53 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице. В активе «Сток Сити» – 32 балла и 10-я позиция.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Тоттенхэм – Сток Сити – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 14; 2:0 – Кейн, 32; 3:0 – Кейн, 37; 4:0 – Алли, 45.

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