Асхабадзе: «Едва ли новички «Арсенала» пришли на маленькие деньги»

Экс-генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе считает, что тульскому «Арсеналу» во что бы то ни стало нужно сохранить прописку в Премьер-лиге, учитывая затраты на трансферную зимнюю компанию.

«В команде появилось очень много игроков, совершенно разных, и нужно посмотреть, что из обновленной обоймы сможет создать новый тренерский штаб. В то же время один за другим расторгали контракты прежние футболисты – и заработать на их уходе толком не удалось.

Полагаю, в случае с «Арсеналом» речь как раз не идет об оптимизации бюджета, а наоборот, новички – те же Габулов и Комбаров, да и Расич, Григалава и Думбия – едва ли пришли на маленькие деньги. Зарплатный фонд у клуба увеличился, и это станет большой ответственностью.

Если удастся сохранить прописку в РФПЛ, шаг себя оправдает. Если случится вылет в ФНЛ – это станет вообще катастрофой», – сказал Асхабадзе.

После 17 туров «Арсенал» идет на 15-й, предпоследней строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. На счету тульской команды 12 очков.