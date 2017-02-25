Киевское «Динамо» оштрафовало Хачереди на 50 тысяч за то, что игрок не старается на тренировках

Руководство киевского «Динамо» наложило санкции в адрес защитника команды Евгения Хачериди. Как сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас, за плохую работу на тренировке украинец оштрафован на 50 тысяч долларов.

«Хачериди не выкладывается на все 100 процентов на тренировках. Это заметил и Ребров. Как следствие – штраф 50 тысяч долларов и место на трибуне», – написал Бурбас на своей странице в Twitter.

Напомним, Хачериди выступает за киевское «Динамо» с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник провел за столичный клуб в УПЛ 12 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.