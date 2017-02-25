Конте назвал Анчелотти одним из лучших тренеров в мире

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением насчет достижения рулевого «Баварии» Карло Анчелотти, для которого сегодняшний поединок 22-го тура Бундеслиги с «Гамбургом» станет официальным 1000-м за тренерскую карьеру.

Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

«Это потрясающее достижение Карло. Он является моим хорошим товарищем. Под его руководством я играл в «Ювентусе», а на данный момент он является лучшим итальянским специалистом и один из лучших в мире.

Нелегко провести тысячу игр на тренерском мостике на таком уровне, ведь ты ответственен за результат в абсолютно каждом матче.

У него великая карьера, это не подлежит сомнению. Хочется верить, что когда-нибудь я хотя бы подберусь к его достижениям», – сказал Конте.

Напомним, Анчелотти возглавил «Баварию» перед началом нынешнего сезона.