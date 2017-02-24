Кверквелия: «Мне не интересно кто в «Рубине» что думает, кто там что говорит»

Новичок «Локомотива» Соломон Кверквелия не стал отвечать на вопрос относительно своей обиды на главного тренера «Рубина» Хави Грасию, который с упорством не ставил в состав грузинского защитника. В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча в российской Премьер-лиге.

– Сложно сказать, почему Хави Грасия не рассчитывал на меня. Может быть, потому что у команды все было хорошо, они решили обойтись без меня.

– Вы на него обижены?

– Сейчас я думаю только о «Локомотиве». Хочу с этой командой добиться максимальных результатов. Остальное мне не интересно. Кто там что думает, кто там что говорит. Желаю «Рубину» удачи, но сейчас я в «Локо». Намерен биться за каждое очко с железнодорожниками до самого конца.