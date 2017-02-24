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    Кверквелия: «Мне не интересно кто в «Рубине» что думает, кто там что говорит»

    Новичок «Локомотива» Соломон Кверквелия не стал отвечать на вопрос относительно своей обиды на главного тренера «Рубина» Хави Грасию, который с упорством не ставил в состав грузинского защитника. В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча в российской Премьер-лиге.

    – Сложно сказать, почему Хави Грасия не рассчитывал на меня. Может быть, потому что у команды все было хорошо, они решили обойтись без меня.

    – Вы на него обижены?

    – Сейчас я думаю только о «Локомотиве». Хочу с этой командой добиться максимальных результатов. Остальное мне не интересно. Кто там что думает, кто там что говорит. Желаю «Рубину» удачи, но сейчас я в «Локо». Намерен биться за каждое очко с железнодорожниками до самого конца.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2017 10:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 февраля 2017, 11:00

      типа.я их маму.. играл..

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 февраля 2017, 10:43

      жаль только, что не предусмотрено право выкупа

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Joko21 24 февраля 2017, 13:10

      В интервью СЭ Кверкелия сказал, что у Локомотива есть право выкупа игрока в конце сезона

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