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Российский актер Дужников: «Говорят, я похож на Слуцкого»

19 февраля 2017, 12:40
4

Российский актер театра и кино, посол Саранска на ЧМ-2018 Станислав Дужников заявил, что хотел бы сыграть футбольного тренера. Актер также рассказал о том, что его часто сравнивали с бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким.

«Я всегда был крупным молодым человеком. И когда в детстве мы играли с одноклассниками в футбол, я стоял либо на защите, либо на воротах. А рвался, естественно, в нападающие. Но мне такой возможности не давали. В Саранске я жил недалеко от школы. Там была огромная площадка, разделенная пополам: с одной стороны – хоккейный корт, с другой – футбольное поле. Так что место для игры у нас было. Даже зимой там свои матчи проводили.

Кстати, когда приезжаю в Саранск, иногда встречаю своих дворовых друзей. Сейчас они, конечно, мячик не гоняют. Да мы вот так специально и не собирались. У каждого свои взрослые заботы, не до футбола. У всех свои семьи, и их дети теперь занимаются футболом на той же площадке, на которой и мы когда-то играли.

Мне говорили, что я похож на Леонида Слуцкого. Помню, у нас были съемки перед Казанским вокзалом в Москве. Ко мне подлетели какие-то ребята, сразу было видно – болельщики ЦСКА. Они мне говорят: «Слушай, мы знаем, что ты за «Спартак». Но так ты похож на Слуцкого. Так что уважение тебе и почет». Было смешно. Мы сфотографировались вместе, и они ушли, выкрикивая какие-то речовки, прославляющие ЦСКА. На сходство со Слуцким мне намекали не только болельщики. И я с удовольствием сыграл бы футбольного тренера. Тем более есть возможность познакомиться с ним, пообщаться, посмотреть, как он живет, разговаривает, как ходит. И, естественно, потом сыграть его со стопроцентным воспроизведением, чтобы зритель действительно поверил, что на экране Слуцкий», — цитирует Дужникова Welcome2018.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Asbjorn
1487501136
У меня начкар был на слуцкого похож
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Mi6
1487501219
Вот не повезло актёру!
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shinnik
1487505507
Пойдем, щекастик, ко мне в подсобное помещение, я тебе барбарысок насыплю.
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Viktor781
1487515235
Гордись, Дужников! Фильм снимут "Легенда ЦСКА".
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