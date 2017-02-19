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    Калинич прогнозирует победу сборной Хорватии в матче с Украиной

    Форвард «Фиорентины» Никола Калинич пообщался с журналистами на тему предстоящего матча сборной Хорватии с Украиной, который пройдет в рамках 5-го тура группового отбора к чемпионату мира-2018.

    «Мы действительно фавориты этой игры, но никакое давление нам не помешает. В нашем составе выступают высококлассные игроки, и поединки такого уровня они проводят каждую неделю в своих клубах. Хотя выступления за сборную, конечно, стоят особняком», — сказал Калинич в интервью порталу Zbirna.com.

    Также футболист предположил, что его команда обыграет Украину со счетом 2:1, а украинцы в итоге завершат отбор на втором месте.

    Первая встреча команд состоится 24 марта в Хорватии. По итогам четырех туров Хорватия лидирует в группе (10 очков), а Украина идет второй, отставая от лидера на два балла.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2017 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 19 февраля 2017, 13:13

      Тут ни каких сомнений быть не может - однозначно Хорватия фаворит - но главное это футбол и все может быть - что не однократно случалось

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