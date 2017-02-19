Калинич прогнозирует победу сборной Хорватии в матче с Украиной

Форвард «Фиорентины» Никола Калинич пообщался с журналистами на тему предстоящего матча сборной Хорватии с Украиной, который пройдет в рамках 5-го тура группового отбора к чемпионату мира-2018.

«Мы действительно фавориты этой игры, но никакое давление нам не помешает. В нашем составе выступают высококлассные игроки, и поединки такого уровня они проводят каждую неделю в своих клубах. Хотя выступления за сборную, конечно, стоят особняком», — сказал Калинич в интервью порталу Zbirna.com.

Также футболист предположил, что его команда обыграет Украину со счетом 2:1, а украинцы в итоге завершат отбор на втором месте.

Первая встреча команд состоится 24 марта в Хорватии. По итогам четырех туров Хорватия лидирует в группе (10 очков), а Украина идет второй, отставая от лидера на два балла.