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    «Барселона» рассматривает три варианта на замену травмированному Видалю

    Руководство «Барселоны» находится в поисках усиления правого фланга обороны в связи с травмой Алейша Видаля, который в матче 22-го тура Примеры против «Алавеса» (6:0) получил повреждение лодыжки, в связи с чем может пропустить до пяти месяцев. Ранее футболист был выписан из больницы.

    Сообщается, что возможной заменой Видаля могут стать Жоао Канселу из «Валенсии», Роберто Росалес из «Малаги» или Хуанфран из «Депортиво».

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Барселону» в Примере шесть матчей, в которых записал на свой счет по два гола и по две результативные передачи.

    Источник: AS

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    18.02.2017 16:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 февраля 2017, 18:34

      Старик Хуан нам точно не нужен ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 18 февраля 2017, 17:22

      щас бы искать замену резервисту

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 февраля 2017, 16:34

      Конселу было бы хорошо

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