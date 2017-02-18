«Барселона» рассматривает три варианта на замену травмированному Видалю

Руководство «Барселоны» находится в поисках усиления правого фланга обороны в связи с травмой Алейша Видаля, который в матче 22-го тура Примеры против «Алавеса» (6:0) получил повреждение лодыжки, в связи с чем может пропустить до пяти месяцев. Ранее футболист был выписан из больницы.

Сообщается, что возможной заменой Видаля могут стать Жоао Канселу из «Валенсии», Роберто Росалес из «Малаги» или Хуанфран из «Депортиво».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Барселону» в Примере шесть матчей, в которых записал на свой счет по два гола и по две результативные передачи.