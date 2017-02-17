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    Бывшего вратаря «Ростова» и «Терека» в Беларуси признали «тунеядцем»

    Белорусский вратарь Антон Амельченко, известный по выступлениям в рядах «Москвы», «Ростова» и «Терека» попал на родине под действие скандального декрета «о тунеядцах».

    «Естественно, был удивлен, когда получил так называемое «письмо счастья» из налоговой. О том, что я играл в 2015 году в «Ростове» и «Факеле», записано в трудовой книжке. Однако мне все равно присвоили статус «тунеядца», хоть я в том году не работал всего два месяца.

    Странно, что я еще что-то должен заплатить государству, если не пользуюсь бесплатными медицинскими услугами, вовремя оплачиваю коммунальные счета и приношу деньги в госказну. В конце концов обошел этот сбор на основании того, что у меня на иждевении есть маленький ребенок», – рассказал Амельченко, слова которого приводит by.tribuna.com.

    Напомним, что Александр Лукашенко подписал вышеупомянутый декрет в апреле 2015 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 23:24
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 18 февраля 2017, 15:09

      Надо не идиотские законы придумывать,а создавать рабочие места с достойной и своевременной зарплатой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 18 февраля 2017, 13:01

      за то что лавку шлифуешь надо звание туниядца присваивать,Новосельцев сейчас тоже туниядец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 18 февраля 2017, 08:22

      У нас такое скоро будет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Dimuldos 18 февраля 2017, 05:15

      Жесть, закон дебильный. Да и походу штрафы неплохие, если игрок отмазываться стал от уплаты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Majesticman 18 февраля 2017, 00:42

      Скоро и у нас тоже 20 тыс. Рупий в год будут платить безработные. Да умрите вы наконец! Так называется у нас закон о тунеядстве

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 18 февраля 2017, 00:14

      Батю на мыло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 18 февраля 2017, 00:14

      Переборчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 февраля 2017, 00:11

      Картошку не копал, значит тунеядец!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 18 февраля 2017, 00:06

      Иди на митинг.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 февраля 2017, 23:49

      додумался))) как казну пополнить..)))

      1
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