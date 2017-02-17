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  • Бывшего вратаря «Ростова» и «Терека» в Беларуси признали «тунеядцем»

Бывшего вратаря «Ростова» и «Терека» в Беларуси признали «тунеядцем»

17 февраля 2017, 23:24
13

Белорусский вратарь Антон Амельченко, известный по выступлениям в рядах «Москвы», «Ростова» и «Терека» попал на родине под действие скандального декрета «о тунеядцах».

«Естественно, был удивлен, когда получил так называемое «письмо счастья» из налоговой. О том, что я играл в 2015 году в «Ростове» и «Факеле», записано в трудовой книжке. Однако мне все равно присвоили статус «тунеядца», хоть я в том году не работал всего два месяца.

Странно, что я еще что-то должен заплатить государству, если не пользуюсь бесплатными медицинскими услугами, вовремя оплачиваю коммунальные счета и приношу деньги в госказну. В конце концов обошел этот сбор на основании того, что у меня на иждевении есть маленький ребенок», – рассказал Амельченко, слова которого приводит by.tribuna.com.

Напомним, что Александр Лукашенко подписал вышеупомянутый декрет в апреле 2015 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат Амельченко Антон
Комментарии (13)
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Gullit 76
1487363526
Хохмит батька!
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Chernyi Lis
1487364552
додумался))) как казну пополнить..)))
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DIDI 23
1487365911
Картошку не копал, значит тунеядец!
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forward33
1487366049
Переборчик
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КАРАТ
1487366065
Батю на мыло
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Majesticman
1487367777
Скоро и у нас тоже 20 тыс. Рупий в год будут платить безработные. Да умрите вы наконец! Так называется у нас закон о тунеядстве
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Dimuldos
1487384124
Жесть, закон дебильный. Да и походу штрафы неплохие, если игрок отмазываться стал от уплаты.
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ЮЗИК
1487395329
У нас такое скоро будет
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товрос
1487412119
за то что лавку шлифуешь надо звание туниядца присваивать,Новосельцев сейчас тоже туниядец
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nemolod
1487419752
Надо не идиотские законы придумывать,а создавать рабочие места с достойной и своевременной зарплатой!
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