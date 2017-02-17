Бывшего вратаря «Ростова» и «Терека» в Беларуси признали «тунеядцем»

Белорусский вратарь Антон Амельченко, известный по выступлениям в рядах «Москвы», «Ростова» и «Терека» попал на родине под действие скандального декрета «о тунеядцах».

«Естественно, был удивлен, когда получил так называемое «письмо счастья» из налоговой. О том, что я играл в 2015 году в «Ростове» и «Факеле», записано в трудовой книжке. Однако мне все равно присвоили статус «тунеядца», хоть я в том году не работал всего два месяца.

Странно, что я еще что-то должен заплатить государству, если не пользуюсь бесплатными медицинскими услугами, вовремя оплачиваю коммунальные счета и приношу деньги в госказну. В конце концов обошел этот сбор на основании того, что у меня на иждевении есть маленький ребенок», – рассказал Амельченко, слова которого приводит by.tribuna.com.

Напомним, что Александр Лукашенко подписал вышеупомянутый декрет в апреле 2015 года.