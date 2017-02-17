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    Кузяев: «Надеюсь, это не последний мой гол за «Терек»

    Полузащитник «Терека» Далер Кузяев в товарищеском матче с «Удинезе» забил свой первой гол в составе грозненцев.

    – Игра с «Удинезе» получилась хорошим спаррингом. Жаль, конечно, что проиграли. Мы создали больше голевых моментов, просто в некоторых атаках нам немного не повезло.

    – Вы сегодня часто били по воротам, это принесло плоды в виде забитого мяча. Довольны голом?

    – Спасибо ребятам, они выводили на ударную позицию. Без ударов нет голов, нужно бить по воротам. Эмоции от гола положительные, это мой первый гол за «Терек», и надеюсь, не последний.

    – До начала чемпионата не так много времени, как оцените свою готовность?

    – Сложный вопрос. Думаю, готовность можно ценить процентов на 70-80. У нас есть еще несколько недель, чтобы набрать необходимые кондиции. Думаю, к первой игре вся команда подойдет в стопроцентной готовности.

    – Недавно в команду перешел Магомед Оздоев. Какой видится ваша связка в центре поля?

    – Это очень хороший трансфер, Оздоев – игрок сборной России. Надеюсь, он очень поможет нам в матчах чемпионата страны.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    17.02.2017 10:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 17 февраля 2017, 21:41

      Пока Рахимов коучем, он всегда будет в основе.

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      Рейтинг: +93

      Borz1 17 февраля 2017, 11:18

      с испуга забил,полузащитник за 2 года забил один гол смешно.Ему дирижёром быть много руками разводит. В пердив кому нибудь надо сплавить за мешок кукурузы

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