Кузяев: «Надеюсь, это не последний мой гол за «Терек»

Полузащитник «Терека» Далер Кузяев в товарищеском матче с «Удинезе» забил свой первой гол в составе грозненцев.

– Игра с «Удинезе» получилась хорошим спаррингом. Жаль, конечно, что проиграли. Мы создали больше голевых моментов, просто в некоторых атаках нам немного не повезло.

– Вы сегодня часто били по воротам, это принесло плоды в виде забитого мяча. Довольны голом?

– Спасибо ребятам, они выводили на ударную позицию. Без ударов нет голов, нужно бить по воротам. Эмоции от гола положительные, это мой первый гол за «Терек», и надеюсь, не последний.

– До начала чемпионата не так много времени, как оцените свою готовность?

– Сложный вопрос. Думаю, готовность можно ценить процентов на 70-80. У нас есть еще несколько недель, чтобы набрать необходимые кондиции. Думаю, к первой игре вся команда подойдет в стопроцентной готовности.

– Недавно в команду перешел Магомед Оздоев. Какой видится ваша связка в центре поля?

– Это очень хороший трансфер, Оздоев – игрок сборной России. Надеюсь, он очень поможет нам в матчах чемпионата страны.